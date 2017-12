Objavte si vlastnú kométu – na internete

Kométa C/2002 G3 (SOHO), ktorú na snímkach Slnka z družice SOHO, uverejňovaných na internete, objavil čínsky amatér XingMing Zhou 12. apríla. Bola to už trinásta kométa, ktorú Číňan objavil prostrednítvom internetu. Táto je o to zaujímavejšia, že nepatrí do žiadnej zo známych kometárnych rodín. Na snímke je kométa naľavo od terčíka, ktorý tieni samotné Slnko.