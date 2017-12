SMS lístok na MHD v Žiline využilo zatiaľ 35 cestujúcich

Možnosť zaplatiť za cestovanie mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Žiline SMS správou využilo od zavedenia služby (15.2.) 35 cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Martin Barčík.

17. feb 2010 o 15:20 TASR

Žilina 17. februára (TASR)

Cena SMS lístka je podľa riaditeľa Dopravného podniku mesta Žilina (DPMŽ) Igora Gubalu 0,80 eura. "Priemerné cestovné v Žiline je pri čipových kartách 0,22 eura a pri jednorazových cestovných lístkoch 0,45 eura. Prestupný cestovný lístok stojí 0,70 eura, jednorazový neprestupný cestovný lístok 0,56 eura. Ale na rozdiel od prestupného alebo dvojpásmového lístka, toto je lístok časový. Bude platiť 60 minút od prijatia potvrdzujúcej SMS správy. Lístok je prestupný, pretože systém neumožňuje identifikovať miesto nástupu cestujúceho do vozidla," uviedol Gubala.

Cestujúci musí nastúpiť do autobusu či trolejbusu už s prijatým platným SMS cestovným lístkom. "Pri kontrole sa musí revízorovi preukázať všetkými platnými SMS cestovnými lístkami a označiť osoby, pre ktoré sú určené. Pokiaľ tak neurobí, bude sa považovať za čierneho pasažiera. SMS cestovný lístok je možné použiť aj ako dovozné na prepravu psa. Mesto Žilina sa SMS lístkom pridáva k Bratislave a Košiciam, kde táto služba pre obyvateľov funguje," povedal Barčík.

DPMŽ eviduje podľa Gubalu ročne 12 miliónov platiacich cestujúcich plus neplatiacich, medzi ktorých patria občania ZŤP so sprievodom, deti do 6 rokov a občania nad 70 rokov, ktorí majú čipové karty s aktivovaným bezplatným cestovným.