Nominácie BAFTA na najlepšiu hru minulého roku

17. feb 2010 o 9:00 Ján Kordoš

O víťazovi bude rozhodnuté v piatok 19. marca, kedy BAFTA oznámi výsledky svojej ankety. Výhodou pre bežných čitateľov je kategória The GAME Award, v ktorej hlasujú o najlepšiu hru minulého roku samotní hráči. Ak sa chcete zapojiť a podporiť svojho favorita, určite tak učiňte na tejto stránke. Nominácie sú taktiež lákavé: Assassin’s Creed II, Batman: Arkham Asylum, The Beatles: Rock Band, Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 10, GTA China Town Wars, Legend of Zelda :Spirit Tracks, Street Fighter IV, Uncharted 2: Among Thieves a Wii Sports Resort.

