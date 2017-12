Alan Wake - temné prebudenie

Fínski vývojári z Remedy nepatria práve medzi tých, ktorí by chrlili pokračovania svojich úspešných hitov a každoročne nám prinášali ako na podnose kvalitne odvedené prácu.

17. feb 2010 o 8:00 Ján Kordoš

Oni sa radšej piplajú so svojim titulom ako s malým dieťaťom a keď je to po dlhých rokoch čakania konečne vonku, dokonca i náročný pôrod sa skončil happy endom, zadržiavame dych a chválime. Prvý Max Payne bola chuťovka s originálnym game dizajnom. Pokračovanie vykračujúc po stopách úspešného predchodcu zdokonalil a vyzdvihol do popredia atmosféru. Netušíme, čo je to za úchylku, ale aj ich ďalší projekt bude niesť meno hlavného hrdinu.

Predstavovať vám projekt Alan Wake je asi tak trochu nosením dreva do lesa. Navyše po oznámení, že PC verzia nebude a Microsoft sa sústredí (pomerne logicky) na jednu platformu, a to konkrétne Xbox 360, istotne ostalo mnoho herných fanúšikov, hlavne u nás, sklamaných. Lež prvé čriepky o tomto podivuhodnom titule sme vám priniesli už pekných pár rokov dozadu a keďže onedlho by mala byť hra dokončená a konečne vyexpedovaná na pulty predajní, nebude vôbec zbytočné si ju trochu pripomenúť. A robíme to s láskou. Fínske Remedy totiž považujeme podobne ako Quantic Dreams (o pár dní vám prinesieme recenziu na skutočne prvý interaktívny film Heavy Rain) za vývojársky tím plný herných vizionárov, ktorí si môžu dovoliť označiť svoju hru „next-gen“ a nebudeme proti tomu nič namietať.



Hlavný hrdina Alan Wake je spisovateľom, ktorému sa nevyhla vypísanosť. Nech nazerá do útrob svojej hlavy z ktoréhokoľvek uhlu, nech žmýka fantáziu a snaží sa dať voľný priechod slovám, jednoducho nedokáže napísať nič, čo by potešilo ako autora samotného, tak i vydavateľa. Čakajúc na novú knihu musí Alan nabrať nové sily, hľadá inšpiráciu, ktorú verí, že nájde v Bright Falls. Mestečko vidieckoho strihu už len svojim charakterom naháňa hrôzu každému znalcovi a fanúšikovi napínavých príbehov. Podobne ako v prípade kultového seriálu Twin Peaks nebude ani v Bright Falls všetko ružové a romantické. Spoločne s manželkou Alice tak Alan prichádza oddychovať do pokojného prostredia, no onedlho zistí, že jeho náplň sa diametrálne od predpokladov líši: musí nájsť svoju unesenú manželku a zároveň bojuje o holý život. To spisovatelia vo všedný deň rozhodne nerobia.

Zápletka naberie na obrátkach po skúmaní mesta. Zistíte, že vašim hlavným cieľom je nájdenie vašej knihy. Nepamätáte sa však, že by ste ju napísali a aby to nebolo všetko, po nájdení krátkeho úryvku sa opísaný dej premení na skutočnosť. Príbeh, ktorý akoby povstal z pera uznávaného spisovateľa Stephena Kinga. Tajomné otázky Alanovej minulosti budú zabalené do epizodického obalu, takže celé hranie bude pripomínať sledovanie napínavého seriálu. Až na to, že všetko riadite vy a na ďalšiu časť (aspoň čo sa týka základného príbehu) nemusíte čakať niekoľko dní. Epizodický charakter otvára dokorán dvere bonusovému DLC.

Napriek tomu, že je dej v Bright Falls oklieštený seriálovým štýlom rozprávania, dostaneme pomerne veľkú voľnosť pri putovaní po mestečku a jeho okolí. K slovu sa tak dostane napríklad používanie vozidiel, keďže plocha určená k preskúmaniu je pomerne obrovská. Pripomína to omnoho menej ohraničené Alone in the Dark, takže rozhodne palec smerom nahor. Dianie je rozdelené na dve odlišné rozličné časti: deň a noc. Nezmení sa len prostredie okolo po stránke statickej, ale vo večerných hodinách sa k životu preberú nočné mory, podivné monštrá, ktorých prítomnosť si nebudete vedieť vysvetliť inak ako fantasmagorickým odvolávaním sa na nadprirodzené javy. Vo dne bude hra pripomínať skôr adventúru a akčná zložka si dá pauzu, takže si na oko vydýchnu aj vaše nervy. Môžete pokojne skúmať okolie, aby ste sa prehrýzli ku koreňom zla, ktoré na vás vyskočí pri nočnej oblohe so žiariacim mesiacom.

Noc prináša akciu a tej sa jednoducho nevyhneme. Čisto adventúrny horor šancu na úspech nemá, poriadne sa predsa vydesíme vtedy, ak na nás niečo vyskočí spoza rohu, najlepšie za správneho zvukového sprievodu. Noc ponúkne temné zákutia, z ktorých sa na nás bude valiť jedno nadprirodzené zlo za druhým, dokonca sa budeme musieť postaviť akoby posadnutým domácim (Lovercrafta poznáme, že áno), začnú ožívať inak mŕtve predmety. A kombajn naháňajúci nás rozhodne nepatrí k ničomu, čo by sme chceli skutočne zažiť. Potrebovať budeme dve zbrane: zdroj svetla a tradičnú, najlepšie strelnú zbraň. Svetlo, či už z baterky alebo reflektorov automobilu, horiacej svetlice, totiž najprv odstráni nepreniknuteľnú kôru nepriateľa a až potom je možné ho zabiť štandardným spôsobom. Mnohé súboje tak budú pripomínať naháňačku či hru mačky s myšou a rozhodne tak zabudnite na bezhlavý beh smerom dopredu.

Na rozoberanie technického spracovania je priskoro. Z rôznych ukážok hrania síce vieme, že určite nebudeme zúfať a grafika nesklame, no červík zvedavosti nenápadne hlodá hlavne v prípade fyzikálneho modelu – pamätáte sa ešte na prvé ukážky, napríklad tornáda, ktoré nám v danom čase vyrážali dych? Dnes, takmer po piatich rokoch vývoja, sú už všetky finesy základom kvalitného spracovania a nepredstavujú nič výrazné a originálne. Potešia, ale nedostanú do kolien. Nechajme však toto hútanie na skutočné ohmatanie hry v hrateľnej podobe. Potom budeme vedieť, či je hudba znovu skvostom medzi hernými projektmi. Ešte teraz nám znie v ušiach ústredná melódia z pôvodného Max Paynea.

Akčná hra z pohľadu tretej osoby je najlepším spôsobom ako prezentovať na príbeh zameranú akčnú hru strihnutú adventúrnymi prvkami. Hrať sa bude primárne na strunu atmosféry. Neraz sme sa presvedčili, že ládovaním ďalších a ďalších prvkov sa síce obohacuje hrateľnosť, avšak povrchné úpravy nedokážu zaujať na dostatočne dlhú dobu a dodať hre potrebnú atmosféru pohltenia. Aj preto Alan Wake vsádza predovšetkým na mohutnú podporu rozprávania príbehu a keď už je nutné postrčiť trochu hráča, nech nekráča po príbehovej línii, ale beží ako o život, ochutnáme súboje. Tie v Remedy vedia vytvoriť dokonalé. Max Payne je toho dôkazom, netreba viac špekulovať. V prípade Alana Wakea však budeme mať v rukách obyčajného človeka, žiadneho ostrieľaného policajta a arzenál zbraní bude nášmu pacifistickému svetu bližší. Okrem predmetov na kontaktné súboje chýbať nebudú ani strelné zbrane, najčastejšie budeme zrejme v rukách držať klasický revolver.

Od Alana Wakea čakáme hlavne atmosférou nasiaknuté dobrodružstvo s vynikajúco rozprávaným a gradujúcim dejom. Ku kvalitnému projektu nepotrebujeme žiadne RPG prvky a zlepšujúcu sa postavu, úplne otvorený svet s možnosťou obchodovania. Počas putovania natrafíme na zopár priateľov, ktorí nám pomôžu, ale tí sa tu vyskytujú výhradne kvôli príbehu. Chceme nádherné divadlo, od ktorého nebude možné fanúšika kvalitných hier odtrhnúť. A to sa nám zrejme splní. Síce môžete frflať nad tým, že znovu to bude len pre hlúpu hernú konzolu pre hlúpych hráčov, ktorí vedia hrať len hlúpe hry... Alebo ani nie? Toľko miliónov hráčov predsa nemôže byť náhoda a ak patríte medzi herných fajnšmekrov, pokojne môžeme dopredu prehlásiť, že Alan Wake bude zrejme hrou, kvôli ktorej sa oplatí investovať do Xboxu 360.