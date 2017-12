Elektronickú zdravotnú knižku budeme mať od roku 2013

Elektronickú zdravotnú knižku budeme mať na Slovensku od roku 2013. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou chce Ministerstvo zdravotníctva SR pripraviť prostredie pre realizáciu eHealthu v praxi.

16. feb 2010 o 19:26 (sita)

Účelom elektronickej zdravotnej knižky je pritom poskytnúť občanovi jeho zdravotné záznamy v elektronickej podobe dostupné prostredníctvom internetu, respektíve možnosť viesť celoživotnú zdravotnú knižku s príslušným zdravotným obsahom, vrátane údajov o očkovaniach.

Súčasťou elektronickej zdravotnej knižky by mal byť aj aktuálny súbor tzv. život zachraňujúcich informácií vyjadrený v medzinárodnom terminologickom systéme. "Uvedené umožní, aby sa na celom svete lekár prostredníctvom Národného zdravotného portálu mohol pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nášmu občanovi s elektronickou zdravotnou knižkou dostať k týmto zdravotným údajom, rozumel im a mohol teda správne poskytnúť zdravotnú starostlivosť,“ zdôvodňuje prítomnosť údajov v knižke rezort.

Informatizácia zdravotníctva však bude znamenať aj odľahčenie občana od rôznych administratívnych úkonov. Umožní napríklad objednávanie k lekárovi elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy. To by podľa hovorkyne ministerstva Zuzany Čižmárikovej malo byť realitou v roku 2012. Zoznam všetkých poskytovateľov bude dostupný na Národnom zdravotnom portáli, pacient si iba po výbere konkrétneho lekára zvolí na vyšetrenie vhodný termín z ponúknutého kalendára. "Tento kalendár bude povinne uverejňovať a aktualizovať každý poskytovateľ," upozorňuje rezort.

Aby pritom elektronické objednanie nadobudlo platnosť, musí žiadosť vybraný lekár potvrdiť alebo navrhnúť iný termín. Možné bude aj preobjednanie, respektíve zrušenie objednania. Elektronické objednávanie sa nebude chápať ako prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti, ale ako alternatíva k existujúcemu spôsobu objednávania. "V praxi to môže fungovať tak, že určité hodiny bude mať poskytovateľ vyhradené pre pacientov na základe elektronického objednania a určité hodiny bude vybavovať pacientov na základe klasického objednania," vysvetľuje ministerstvo.

Právo na objednávanie elektronicky by sa malo týkať všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ale iba v prípade, ak ide o špecializovanú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje odporúčanie. Táto služba však umožní, aby všeobecný lekár vydal elektronickým spôsobom aj odporučenie k špecialistovi. "Služba umožní občanovi elektronické objednanie k špecialistovi, respektíve na špeciálne vyšetrenie, teda lekár môže objednať občana ku špecialistovi, alebo môže vygenerovať elektronickú žiadanku, aby sa občan k špecialistovi objednal sám," dopĺňa rezort.

eHealth umožní tiež vzdialené konzultácie k snímkam a vzdialené konzultácie s iným poskytovateľom, či pracovníkom bez potreby osobnej účasti na konzultácii. Bude tiež možné poskytovať zdravotný výkon na diaľku, a to v rámci všeobecnej a špecializovanej zubno-lekárskej a gynekologickej ambulantnej starostlivosti. "Pri zdravotnom výkone poskytovanom na diaľku je starostlivosť poskytnutá správne, ak bola osobe na jej žiadosť poskytnutá prostredníctvom Národného zdravotného portálu odborná informácia, starostlivosť sa poskytne len ak na základe žiadosti a uvedených údajov od osoby možno určiť jej zdravotný problém," konštatuje ministerstvo.

Na používanie elektronickej zdravotnej knižky, ako aj na elektronické objednávanie, či konzultácie na diaľku však musia byť zdravotníci aj technicky vybavení. Podľa predloženého materiálu si budú musieť zabezpečiť technické prostriedky na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v prípade elektronických služieb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do konca roku 2011.

Ďalšou novinkou by malo byť vydávanie liekov a zdravotníckych pomôcok aj na základe elektronickej formy lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu. To by malo byť na Slovensku možné od roku 2012, avšak iba za predpokladu, že bude schválená príslušná legislatíva. "Nábeh od pilota po 90-percentnú využiteľnosť elektronických receptov odhadujeme na päť rokov," priblížila Čižmáriková. Občania by po novom mali vlastniť aj elektronické preukazy poistencov a mali by mať taktiež možnosť vyjadrovať sa k poskytnutej zdravotnej starostlivosti na internete.

Informatizácia zdravotníctva by sa mala premietnuť aj do oblasti manažmentu čakacích listín. Mala by zvýšiť transparentnosť ich tvorby a dodržiavania tým, že sa všetky procesy budú vykonávať aj v elektronickej forme. Rezort navrhuje, aby každá zdravotná poisťovňa mala povinnosť zasielať zoznam, ale aj jeho každú zmenu Národnému centru zdravotníckych informácií za účelom jeho zverejnenia na Národnom zdravotnom portáli. Tak by sa mala vytvoriť možnosť na to, aby bol zoznam prístupný a bol podrobený kontrole.

Základom eHealthu na Slovensku bude Národný zdravotný informačný systém ako systém určený na poskytovanie zdravotníckych služieb a informácií. Jednotné komunikačné rozhranie pre prístup osôb a informačných systémov do tohto systému zabezpečí Národný zdravotný portál. Budú na ňom informácie o liekoch, zdravotných pomôckach, poskytovateľoch, tiež však bude miestom pre zverejňovanie informácií a varovaní v prípade epidémií alebo iných zdravotne relevantných skutočností a hrozieb.

Národný zdravotný portál bude podľa Čižmárikovej k dispozícii od roku 2012, podobne aj prvé aplikácie v rámci Národného zdravotného informačného systému. Prototypy budú nasadzované a predstavené už v tomto roku, pilotné projekty sa rozbehnú v roku 2011.

Ministerstvo zdravotníctva chce týmito zmenami pripraviť prostredie pre realizáciu informatizácie zdravotníctva v praxi. V rámci novely zákona o zdravotnej starostlivosti navrhuje preto novelizovať aj ďalších približne desať zákonov, okrem iných zákon o zdravotných poisťovniach, zákon o liekoch, alebo zákon o ochrane osobných údajov. Navrhované úpravy by mali nadobudnúť účinnosť podľa harmonogramu ich realizácie v praxi, buď od 1. januára 2011 alebo od 1. júla 2011.