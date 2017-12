Roboty mieria do Bratislavy

BRATISLAVA. Na Slovensku sa odohrá najväčšie svetové stretnutie odborníkov a vedcov, ktorí sa zaoberajú využívaním robotov a strojov v stavebníctve. Dvadsiate siedme sympózium o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC sa uskutoční od 25. do 27. júna v Bratislave.

ISARC je prestížna medzinárodná značka, ktorá na Slovensko mieri prvý raz. Premiéru mala v roku 1984 v Pittsburghu a v ďalších rokoch sa sympózium konalo napríklad vo Francúzsku, USA, Japonsku či Anglicku. Minulý rok sa to bol texaský Austin.

Na medzinárodnom stretnutí sa tento rok budú preberať témy ako využívanie robotov, ich história ale aj zavádzanie takýchto systémov do praxe.

Naši pedagógovia a ľudia z praxe však dostanú aj príležitosť odprezentovať nové slovenské poznatky výsledky pred dôležitými ľuďmi z viacerých krajín.

ISARC 2010 je vedecký projekt garantovaný Medzinárodnou asociáciou pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve (IAARC). Partnerom je a aj International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB). Organizačnú garanciu nad týmto podujatím prevzala Katedra technológie stavieb a Centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS) pri Stavebnej fakulte STU Bratislava.

