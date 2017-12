Hviezdne vojny: laser zostrelil raketu

Američanom sa podarilo zničiť raketu lúčom svetla. Najbližšie desaťročia by to však veľké zmeny nemalo priniesť.

17. feb 2010 o 0:00 Matúš Krčmárik





WASHINGTON, BRATISLAVA. To, čo je v sci-fi skutočnosťou prakticky od počiatkov tohto žánru, dostáva sa pomaly do reality. Minulý týždeň Američania prvýkrát laserovým lúčom zostrelili balistickú raketu. Pokračuje tak projekt hviezdnych vojen, ktorý spustil ešte exprezident Ronald Reagan.

Najväčší spojili sily

Na vývoji laseru spolupracovali tri najväčšie americké zbrojárenské giganty. Výsledok dlhoročného výskumu prezentovali vo štvrtok, laser upevnený na špeciálne upravenom Boeingu 747 úspešne zneškodnil raketu.

Všetko sa to udialo v zlomku sekundy, laser je totiž svetlo a to sa pohybuje rýchlosťou 1079 miliónov kilometrov za hodinu. „Ako keď dieťa mučí mravca cez zväčšovacie sklo,“ opísal test americký magazín Time.

Autori projektu a jeho prívrženci hovoria o historickom prelome. Laserový systém by vraj mohol ochrániť Spojené štáty pred iránskou či severokórejskou jadrovou hrozbou.

Prevládajú však skeptické názory, podľa ktorých je laser v skutočnom boji nepoužiteľný. Laser totiž musí raketu zamerať vo vzostupnej fáze, na čo má len niekoľko minút. Navyše má dosah len asi 200 kilometrov, čo môže byť v reálnej vojne veľmi málo. Spôsob vedenia bojov sa tak zatiaľ zrejme nemení.

S kritikou sa stotožnil aj minister obrany Robert Gates. Minulý rok zastavil plány na vytvorenie flotily lietadiel s laserovými zbraňami, zachoval len výskum. Zdôvodnil to obrovskými nákladmi nielen na postavenie lietadiel, ale aj na ich prevádzku a údržbu.

Rusi sa nemajú čoho báť

Ruská štátna agentúra Ria Novosti vo svojej analýze píše, že Moskva sa v najbližších 20 až 30 rokoch nemá čoho obávať, keďže americké lietadlá sa nedostanú hlbšie nad jej územie a nebudú tak môcť zasiahnuť odpaľovacie centrá.

Oveľa účinnejšie by lietadlá vybavené laserom mohli byť proti Severnej Kórei a Iránu, ktoré majú menšie územie a nemajú sa kam „skryť“, napísala agentúra. Zároveň by to mohlo viesť k tomu, že tieto štáty prehodnotia svoj jadrový program.