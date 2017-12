CSI Káhira: Tutanchamóna zradila imunita

Skúmanie pozostatkov egyptského panovníka Tutanchamóna prezradilo, kto bol otcom mladého faraóna a prečo zomrel tak skoro.

17. feb 2010 o 9:00 Tomáš Prokopčák

Skúmanie pozostatkov egyptského panovníka Tutanchamóna prezradilo, kto bol otcom mladého faraóna a prečo zomrel tak skoro.



KÁHIRA, BRATISLAVA. Západní novinári im hovoria aj CSI Káhira. Ako zo známej kriminálnej série im pripadá práca medzinárodného tímu vedcov pod vedením Egypťanov. Tí si zobrali najmodernejšie technológie, aby preskúmali záhadné okolnosti smrti mladého faraóna Tutanchamóna, ktorý zomrel v roku 1323 pred naším letopočtom.

Analýzy DNA, ako aj počítačovej tomografie Tutanchamóna predstavia až v stredu, no agentúra AFP z nej už čosi prezradila.

Načo prišli vedci­-kriminalisti

Tutanchamón, ktorého svet pozná najmä vďaka jeho bohatej hrobke, bol zrejme skutočne synom zavrhnutého faraóna Achnatona a jeho príčinou smrti nebola úkladná vražda, ale pravdepodobne krehké zdravie.

Posledné objavy len potvrdili, že s nálezom Tutanchamónovej hrobky v roku 1922 sa veľký príbeh archeológie neskončil. Britský egyptológ Howard Carter ju našiel až po 15 rokoch v luxorskom Údolí kráľov.

A aj keď na objav múmie čakal ďalšie tri roky, stálo to za to. Našiel jeden z najväčších pokladov starovekého sveta – zlato-tyrkysový sarkofág, 11­kilogramovú pohrebnú zlatú masku aj múmiu faraóna. Jej objav však obklopovali tajomstvá: kto boli jeho skutoční rodičia a prečo zomrel taký mladý?

Na tieto otázky sa rozhodli odpovedať egyptskí aj európski archeológovia. Už dávnejšie sa vedelo, že Tutanchamón vládol v Egypte asi pred 3300 rokmi, počas vlády 18. dynastie. Nevýznamný mladík sa dostal na trón ako deväťročný a zomrel tesne pred dvadsiatkou.

Ako malé dieťa získal moc, keď veľmoc balansovala na okraji občianskej vojny a kňazi i predchádzajúci vládca sa snažili zvrátiť reformy faraóna Achnatona. Práve on bol jedným z kandidátov na Tutanchamónovho otca a podľa posledných analýz DNA ním aj bol. Špekulácie boli rôzne: otcom mohol byť aj faraón Amenhotep III. či Smenchkare, ktorý po Achnatonovi nastúpil na trón.

Počas krátkej, zrejme len dvojročnej vlády Smenchkare zrušil nové zvyky zavedené Achnatonom. Ten množstvo egyptských bohov nahradil jediným - slnečným bohom Atonom a dal postaviť nové hlavné mesto Achetaton. Neskôr ho nazvali zradcom a zločincom a jeho meno vymazali z oficiálnych dokumentov. Stavby zbúrali.

S totožnosťou Tutanchamónovej matky je to komplikovanejšie. Občas sa tvrdí, že ňou mohla byť aj kráska Nefertiti. O nádhernej Achnatonovej manželke sa vie len prostredníctvom jej busty a jej mumifikované telo sa nepodarilo identifikovať. Nefertiti však mala s Achnatonom údajne iba dcéry. Podľa agentúry AFP však vedci prišli na to, že Tutanchamónovou mamou bola sestra jeho otca. Nie je to nič prekvapujúce, vo faraónskych časoch to v dynastiách bežne fungovalo.

Podlomené zdravie

Tím, ktorý viedol Záhi Hawas, tiež prezradil, že mladučký faraón nebol najzdravší. Trpel na infekciu, ktorá bola následkom jeho pádu z vozu pri love, mal problémy so srdcom. Mal slabú imunitu a nájdené baktérie poukazujú na to, že ho zabila gangréna alebo malária.