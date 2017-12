Elektronické zdravotníctvo by mohlo byť spustené v januári 2011

Od budúceho roka by sa tak v rámci pilotnej prevádzky eHealth malo stať realitou napríklad podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu cez internet.

16. feb 2010 o 11:10 TASR

Bratislava 16. februára (TASR) - Zavádzanie elektronického zdravotníctva tzv. eHealth si do roku 2013 vyžiada vyše 252 miliónov eur, pričom sa počíta s viaczdrojovým financovaním, a to z eurofondov, štátneho rozpočtu a iných zdrojov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, v ktorej rezort zdravotníctva ráta aj s novelizáciu ďalších právnych noriem pre umožnenie realizácie služieb elektronického zdravotníctva s účinnosťou od roku 2011.

Od budúceho roka by sa tak v rámci pilotnej prevádzky eHealth malo realitou stať napríklad podanie žiadanky na objednanie sa u špecialistu cez internet. Sprístupniť sa tiež majú informácie o liekoch a ich dostupnosti, zdravotných pomôckach, poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí, zdravom životnom štýle, ako aj o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacienti by mali mať časom vytvorený elektronický chorobopis, zaviesť sa má aj elektronická preskripcia a medikácia.

Elektronické zdravotníctvo umožní i objednávanie sa k všeobecným lekárom. Cez Národný zdravotný portál sa bude môcť každý nielen objednať k lekárovi, ale aj s ním konzultovať svoj zdravotný stav. Informatizácia zdravotníctva má uľahčiť tiež výmenu názorov medzi lekármi na diaľku. Zároveň vznikne elektronická linka dôvery, kde sa budú poskytovať rady o zdravotných problémoch.

Údaje o pacientovi sa budú zhromažďovať v elektronickej zdravotnej knižke, ktorá bude predstavovať výpis z primárnej zdravotnej dokumentácie. Tie sa začnú povinne zakladať pre deti narodené po 1. januári 2013. Poskytovanie a sprístupňovanie informácií z knižky bude možné len so súhlasom dotknutej osoby. Špecifický prípad bude predstavovať tzv. emergency data set, ktorý bude obsahovať informácie potrebné na záchranu života. Vytvoriť sa má i elektronický preukaz poistenca.

Takmer polovica z potrebných finančných prostriedkov na implementáciu eHealth sa využije na informatizáciu procesov a služieb v systéme zdravotnej starostlivosti. Ďalších 40 percent poputuje na vytvorenie zabezpečenej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania eHealth. Ministerstvo vzhľadom na významné zníženie nákladov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti predpokladá návratnosť investícií v priebehu niekoľkých rokov.