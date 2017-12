Desať vecí, ktoré by ste mali o Google Buzz vedieť

Ak aj vás prekvapila nová sociálna sieť, ktorá sa objavila každému užívateľovi Gmailu, malo by vás zaujímať, ako ju efektívne používať.

16. feb 2010 o 12:36 Milan Gigel

Pre niekoho je nová služba prvým krôčikom do sveta sociálnych sietí, iní sa obávajú o stratu svojho súkromia. Ak sa však naučíte túto službu používať so všetkým čo k nej patrí, môžete ju využiť vo svoj prospech. Niekedy je jeden Buzz lepší, ako desať e-mailov.

Google Buzz je ako instantná polievka so sociálnou príchuťou. Ide o nástenku, ktorá sa zobrazí vo webovom rozhraní Gmailu, aby ponúkla priestor pre komunikáciu. Nech tam napíšete akúkoľvek správu, zverejníte fotografie či videá, každý kto vás číta si vyberie to, čo ho zaujíma. Rovnako aj vy sa dozviete, čo robia vaši priatelia, na čo sa chystajú, alebo čo ich trápi.

1. Priateľov si vyberajte sami

Aj keď sa Google snaží vyhľadávať vašich priateľov podľa toho, s kým komunikujete najviac, nie vždy sa mu to podarí. Preto sa vyplatí sledovať, kto vaše príspevky odoberá. Ak v zozname kontaktov narazíte na ľudí, ktorí vás nezaujímajú, zablokujte im prístup. Google môže byť spočiatku dotieravejší, ako očakávate. Ak v zozname vašich skutočných priateľov nevidíte, použite vyhľadávanie.

2. Strážte si súkromie

Príspevky, ktoré vytvárate na nástenke nemusia byť vždy verejné. Pri každom z nich môžete určiť okruh priateľov, ktorým sa správa zobrazí. Budete tak mať presnú kontrolu nad tým, kto vidí do vášho súkromia, a kto má prehľad o tom, čo riešite v práci.

3. Adresujte správy priamo

Ak chcete zavesiť príspevok na nástenku iba jednému, či dvom kontaktom, použite na to priame adresovanie prostredníctvom znaku @. Stačí, ak ho vložíte pred e-mailovú adresu ľudí, pre ktorých je správa určená. Ušetríte si tak klikanie v zozname kontaktov.

4. Používajte formátovanie

Niektoré časti textu je možné pri písaní zvýrazniť. Dosiahnete to tak, že ich od okolitých slov oddelíte formátovacími značkami. *Tučné písmo* označíte hviezdičkami, _šikmé písmo_ podčiarkovníkmi a -preškrtnuté- pomlčkami. Ak tieto značky ovládate z textových editorov, budete sa cítiť ako ryba vo vode.

5. Videá najprv na YouTube

Ak ste doposiaľ márne hľadali spôsob, akým je možné vložiť do správ video, mali by ste vedieť to, že ho vopred musíte nahrať na YouTube. Ak následne použijete odkaz v kolónke link a potvrdíte ho, v správe sa zobrazí náhľad, ktorý sa pri pokuse o spustenie zväčší.

6. Prepojte sa so svetom

Buzz je možné používať nielen priamo vo webovom rozhraní Gmailu, ale prepojiť ho možno s klientom Google Talk, webovými albumami na Picase, či so službami Flickr, Twitter, Blogspot a Google Reader. Ak márne hľadáte nastavenie, ktoré by Buzz prepojilo s Facebookom, chyba nie je na vašej strane. Vzájomné prepojenie je nemožné. Aby sa správy automaticky medzi službami prenášali, potrebné je autorizovať ich v položke Pripojené lokality. Fotky, ktoré publikujete na nástenke sa tak môžu objaviť v internetových albumoch, alebo statusy z Google Talku sa automaticky prenesú do Buzzu.

7. Filtrujte ich

Príspevky z nástenky Buzz figurujú v Gmaili rovnakým spôsobom, ako správy z Google Talku, či e-maily. Všetky sú označené návestím Buzz. Takže ak do vyhľadávacieho políčka vložíte reťazec in:buzz, zobrazia sa vo výsledkoch. Môžete s nimi pracovať rovnako, ako s e-mailami.

8. Čítajte cez RSS

Ak si chcete zjednodušiť prístup k nástenke vašich priateľov a používate vo svojom mobile či počítači RSS čítačku, k informáciám môžete pristupovať aj prostredníctvom nej. Prihláste si odber kanálu http://buzz.googleapis.com/feeds/meno.priezvisko/public/posted, kde meno.priezvisko nahradíte názvom používateľského účtu.

9. Používajte skratky

Skalní používatelia Gmailu sa pravdepodobne nezaobídu bez klávesových skratiek. Preto existuje aj jedna, ktorá platí pre prístup k priečinku Buzz. Stačí po sebe stlačiť tlačidlá gb. Klávesové skratky je možné povoliť v nastaveniach Gmailu.

10. Myslite aj na zajtrajšok

Všetky verejné príspevky sa zobrazujú nielen na nástenke, ale aj vo vašom profile, ktorý ste si ku Google účtu vyrobili. Znamená to, že sa budú archivovať a internetové vyhľadávače sa k ním kedykoľvek prepracujú. Ak nechcete na internete zanechávať stopy svojej minulosti, uvážte čo publikujete verejne, a čo nie.