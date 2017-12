Internet je vraj len nafúknutá bublina

20. jan 2001 o 11:12 TASR

Londýn - Internet údajne nie je taký zázrak a všeliek, ako sa spočiatku zdalo. Mnohí mladí ľudia ho vraj prestávajú používať. Elektronické obchodovanie, okolo ktorého sa robil na jar taký humbug, podľa všetkého nemá takú skvelú budúcnosť ako sa predpokladalo. Takéto a podobné poplašné správy zaplavili v posledných dňoch britskú tlač.

S týmto názorom dnes polemizuje londýnsky denník Independent. Súčasné problémy internetu treba podľa neho vidieť v oveľa dlhodobejšej perspektíve. Závratné nadšenie a vysoké ceny akcií, ktoré sprevádzali zavádzanie internetových podnikov s exotickými menami, boli len reklamným trikom, píše Independent, a tak kolaps niektorých z nich teraz vedie k prehnanej skepse.

Ale táto skepsa nie je celkom namieste a nad internetom netreba lámať palicu, tvrdí Independent. Pre zárodočné štádium tak dynamického podnikania ako je internet, je to celkom prirodzený jav. Je pochopiteľné, že trhom robí ešte stále ťažkosti, keď majú vyhodnocovať internetové firmy s obrovským potenciálom a zároveň s obrovskými stratami. No internetová revolúcia začína v rade oblastí meniť naše životy k lepšiemu, a aspoň zatiaľ, je to revolúcia úspešná," tvrdí Independent.