ISS už má panoramatické okná

Cupola ponúkne po prvý raz panoramatický pohľad na vesmír a Zem po poslednom výstupe do otvoreného vesmíru, ktorý je naplánovaný na stredu.

16. feb 2010 o 11:05 SITA

BRATISLAVA. Astronauti v pondelok namontovali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (International Space Station, ISS) pozorovateľňu Cupola s panoramatickými oknami. Problém s netesniacim izolačným krytom medzi modulom Tranquility a pozorovateľnou vyriešili pomocou robotického ramena.

Posádky ISS a raketoplánu Endeavour sa po prvý raz z okien pozrú po treťom a poslednom výstupe do otvoreného vesmíru misie, ktorý je naplánovaný na stredu skoro ráno.

Cupola ponúkne nielen jedinečný panoramatický pohľad na Zem a vesmír, dôležitá je i pre monitorovanie výstupov do vesmíru a pristávacích procesov. "Pomôže to, keď budeme robiť robotické operácie. Ponúkne nám to veľký výhľad do mnohých rôznych smerov," uviedol člen posádky raketoplánu Terry Virts.

Doteraz sa mohli operátori robotických ramien spoľahnúť len na pohľad sprostredkovaný kamerami.

Pozorovateľňa sa nachádza na tej časti najnovšieho modulu Tranquility, ktorá je obrátená na Zem. Modul pripevnili astronauti počas prvého výstupu do otvoreného vesmíru misie Endeavour. Počas druhého namontovali chladiaci systém.

Posledný výstup by sa mal začať v stredu o 3:09 ráno stredoeurópskeho času (SEČ), počas neho by mali napojiť

záložný systém. Štart raketoplánu Discovery na nasledujúcu misiu na ISS je naplánovaný na 18. marca.