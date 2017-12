Activision taktiež prepúšťa a zatvára vývojárske tímy

15. feb 2010 o 19:40 Ján Kordoš

Najhoršie dopadol vývojársky tím Luxoflux, ktorý stál napríklad za akčným nepodarkom (čo sa týka kvality a nie predajnosti - vyše 3 miliónov predaných kusov na všetkých konzolách a handheldoch, čiže bez PC verzie, hovorí jasnou rečou) Transformers: Revenge of the Fallen - musel byť zatvorený. Podľa Los Angeles Times by 56 bývalých zamestnancov Luxoflux malo skončiť v Treyarchu, ktorý momentálne pracuje na siedmom Call of Duty a má na svojom konte napríklad Quantum of Solace, Call of Duty: World at War alebo Call of Duty 3.

Najlepšie nálada nepanuje v Radical Entertainment (Prototype, Scarface: The World is Yours), ktorý stratí viac než polovicu zo svojich 180 zamestnancov. Zoštíhľovaniu sa nevyhol napríklad ani Neversoft (až na posledný diel Ride všetky diely Tony Hawk, momentálne séria Guitar Hero). Podľa posledných finančných správ totiž dopyt po hudobných hrách poklesol o 35%, čo automaticky znamená menej vydaných Guitar Hero hier ročne.

Doteraz sme sa ich v priebehu 12 mesiacov dočkali hneď niekoľkých a nie vždy to bolo pre dobro veci. Preto by sa za rok mal objaviť len jeden nový diel. Uvidíme ako to ovplyvní chystané Guitar Hero Van Halen a Guitar Hero 6. Keďže Activision neplánuje toľko GH titulov, automaticky môže znížiť počet zamestnancov Neversoftu: tím opustí približne 50 ľudí zo 170. Ďalšie tituly Guitar Hero by mali absentovať na platforme Playstation 2.

Úplne zatvorené by malo byť štúdio Underground Development (Dave Mirra Freestyle, BMX XXX, Guitar Hero: Van Halen), no to sa už od roku 2008 potácalo na hranici medzi životom a smrťou, dokonca bolo raz zatvorené. Šéf Activisionu Bobby Kotick predstavil (pomerne otrepanú) novú filozofiu spoločnosti: kvalita miesto kvantity.

Podobné a omnoho výraznejšie zoštíhľovanie zažil minulý rok konkurent Activisionu, spoločnosť Electronic Arts. Tá sa musela zbaviť 1500 nadbytočných pracovných pozícii, zatvorila vývojárske štúdio Pandemic Studios (The Saboteur, Mercenaries...) a plánuje výraznú reštrukturalizáciu satelitného štúdia EA Los Angeles po dokončení ich posledného projektu Command & Conquer 4.

Zdroj: Shacknews, Gamasutra, LA Times, Flickr(foto)