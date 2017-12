Windows Phone 7 mieri do mobilov, Nokia stojí bokom

Mobil nie je vreckový počítač. Microsoft po rokoch mení stratégiu a predstavuje nový operačný systém pre mobily. Volá sa Windows Phone 7. Zaobíde sa bez pera, hľadania programov a je pevne previazaný s internetom. Čo všetko sa skrýva pod pokrievkou?

15. feb 2010 o 18:16 Milan Gigel

Zmeny sú zrejmé už na prvý pohľad. Dôverne známe používateľské prostredie z prehrávačov Zune HD bude odteraz vládnuť mobilom. Namiesto toho, aby používatelia hľadali aplikácie, ktoré z ich telefónu spravia všestranného asistenta, všetko bude mať pod dohľadom vynovený systém. Stačí vraj iba kliknúť a dôležité funkcie sa ponúknu samé.

Nový systém dnes v Barcelone na veľtrhu World Mobile Congress predstavil verejnosti Steve Balmer. Tak ako na tohtoročnom CESe v Las Vegas, ani tentokrát nezabudol spomenúť stratégiu ovládnuť všetky displeje a obrazovky v domácnosti. Jednotným spôsobom ovládania s rovnakým používateľským zážitkom.

Iba tri tlačidlá

Dotykový displej a tri tlačidlá pre vyhľadávanie, návrat a prístup k hlavnej ponuke. V novej verzii systému Microsoft skoncuje s precíznym klikaním pera na miniatúrne ovládacie prvky obrazovky. Veľké písmo, gigantické ovládacie prvky a kontextová ponuka vybiehajúca zo spodného riadku displeja sú zvládnuteľné aj tučnými prstami. A tam, kde je zvyčajne potrebné rolovať v dlhom zozname vybieha abecedný triedič podobne, ako v automobilovej navigácii.

Aktívne kachličky namiesto ikon

Základná obrazovka je „vykachličkovaná“ aktívnym obsahom, ktorý používateľa informuje o aktuálnom dianí. Nejde iba o avíza o nových e-mailoch či esemeskách alebo počasí. Zobrazujú sa tam najnovšie fotografie z albumov, príspevky zo sociálnych sietí a informácie o kontaktoch. Aktívny obsah je generovaný priamo modulmi operačného systému, ale aj aplikáciami. Microsoft tak otvoril zadné dvierka pre rozširovanie funkcií.

Ak vám to nápadne pripomína widgety rozosiate po pracovných plochách súčasných mobilov, nemýlite sa. Microsoft sa však snaží odlíšiť tým, že sa obsah snaží vždy napasovať do kontextu. Využíva informácie o vašich posledných aktivitách, komunikácii a vašej polohe na to, aby zobrazil vždy to najdôležitejšie.

Čím menej klikania

S mobilom v ruke má človek podstatne menej pohodlia, ako keď sa rozvaľuje s myšou v ruke v pohodlnom kresle pred veľkou obrazovkou. Preto má Windows Phone 7 odbremeniť používateľov od klikania. Používate Skype a všade nachádzate namiesto čísel priame odkazy na vytáčanie? Microsoft to teraz robí aj menami, adresami a ostatnými údajmi, ktoré je možné prepájať s informačnými zdrojmi. Stačí iba kliknúť.

Niektoré funkcie sa snažia myslieť o kúsok dopredu. Zväčšujete mapu a tá sa zrazu z vektorového nákresu ulíc mení na satelitnú snímku. Objavujú sa názvy podnikov, ktoré sú prepojené s postrehmi ich návštevníkov a kontaktami pre rezerváciu.

Príkazy na zdieľanie, odosielanie, vyhľadávanie, či ukladanie sa objavujú pri každom objekte. Tam, kde bolo doposiaľ potrebné kopírovať texty medzi bežiacimi programmi, tam sa funkcie objavujú automaticky. Bez ohľadu na to, či je v mobile samostatný klient pre Twitter a Facebook, alebo kdesi blúdite v neznámom zákutí.

A ak hovoríme o ovládaní viacerými prstami alebo prepojení na vyhľadávaní v Bingu, ide je samozrejmosťou.

Informačné uzly

Čo sa týka kontaktov sú na jednom mieste rovnako, ako všetky fotografie s videami, či multimédiá. Microsoft ich volá informačné uzly a ich cieľom je sprostredkovať všetky zabudované i doplnené funkcie priamo pri informáciách.

Telefónny zoznam na SIM karte je minulosťou. Namiesto neho sú všetky kontakty z mobilu, e-mailov a sociálnych sietí zobrazené v jedinom adresári, v ktorom sú pre každého k dispozícii tie funkcie, ktoré sa týkajú kanálu, cez ktorý ste s nimi v kontakte. Ak sa chcete pozrieť, čo si myslia o včerajších medailách, čo cez víkend nafotili, alebo ako vyzerá ich plánovací kalendár, nemusíte odbiehať. Stačí iba nahliadnuť.

To isté platí pre fotografie, kde sú okrem tých nasnímaných aj fotky z internetových fotoalbumov. A to nielen vašich, ale aj tých, ktoré spravujú vaši priatelia. Používateľ sa nezamotá ani vo svete hudby, videí a internetových rádií.

Celý koncept bol prevzatý z prehrávačov Zune a má to svoje opodstatnenie. Netreba skúmať, čo sa kde skrýva.

Na podniky nezabúdajú

O tom, že systémy Windows Mobile bodujú hlavne v podnikovom prostredí nie je žiadnym tajomstvom a tajomstvom nie je ani to, že práve podniky majú zásluhu na tom, že Windows Mobile na trhu neprepadol.

V novej verzii je okrem tradičnej mobilnej kancelárie plne zakomponovaný aj nový nástroj OneNote, či prepojenie so SharePoint Services, ktoré doposiaľ vládli hlavne na desktope.

Nepôjdu v tom sami

Microsoft s novým systémom neplánuje hrať na trhu sólovú hru a tak preberá časti stratégií, ktorých sa chytil Google so svojim Androidom. Ohlásená bola spolupráca nielen s veľkými mobilnými operátormi, ale aj výrobcami hardvéru, medzi ktorými nechýbajú Qualcomm, LG, Samsung, Garmin-Asus, HTC, HP, Dell, Sony-Ericsson a Toshiba. Áno, čítate správne, Nokia tu chýba.

Prvé zariadenia sa na trhu objavia koncom roka a nie je vylúčené, že Microsoft na trh vyrukuje podobne ako Google so svojim vlastným mobilom, ktorý pre neho vyrobí niekto z partnerov.