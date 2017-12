Samsung Wave debutuje s novým systémom Bada

Nový mobilný operačný systém Bada od Samsungu uzrel po veľkých tajnostiach svetlo sveta. Je svižný, má zjednodušiť vývojárom písanie aplikácií a svojim používateľským prostredím kopíruje to, čo poznáme z ostatných mobilov tohto výrobcu.

15. feb 2010 o 13:45 Milan Gigel

Bada sa príliš nelíši od toho, s čím sa majitelia mobilov od Samsungu stretávali v poslednom roku. Prehľadné grafické prostredie TouchWiz vo verzii 3.0 zaisťuje prístup k dôverne známym aplikáciám a pravdu povediac, vývojári sa vyhli experimentom, ktorými by mohli čosi pokaziť. Cieľ je jasný. Otvoriť sa svetu, vytvoriť priestor pre biznis s aplikáciami a doplniť do mobilov to, čo je na ostatných platformách už dlhšiu dobu k dispozícii.

Medzi novými prvkami je podpora synchronizácie s Exchange servermi, či Social Hub, ktorý spája informácie o všetkých kontaktoch pod jednu strechu, takže z jedného miesta je možné telefonovať, e-mailovať, esemeskovať či diskutovať cez IM klienta či sociálnu sieť.

Firma odprezentovala nový operačný systém na novinke s označením S8500 Wave, ktorá je akýmsi následníkom populárneho modelu Jét.

Wave má atraktívny displej vyrobený technológiou Super AMOLED, ktorý žiari farbami a dosahuje mimoriadnu úroveň kontrastu. Má uhlopriečku 8,4 centimetra a WVGA rozlíšenie. V základnej výbave je gigahertzový procesor, podpora 3G sietí, päť megapixelový fotoaprát, GPS modul a dvojgigabajtové úložisko, ktoré je možné rozšíriť pamätovou kartou. Zaujímavosťou je, že si nevyláme zuby ani na videu v rozlíšení 720p.