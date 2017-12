Obedná pauza: Last Egg Alive

Ako posledné vajce v Last Egg Alive sa musíte snažiť prežiť čo najdlhšie. To obnáša najmä veľa poskakovania.

23. jan 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Ako posledné vajce v Last Egg Alive musíte prežiť čo najdlhšie. To obnáša najmä veľa poskakovania. Keď to chcete robiť ozaj efektne, môžete sa k tomu snažiť pozbierať aj čo najviac bodov. Za zlaté vajcia dostávate špeciálne schopnosti.

Ovládanie:

Klávesnica - šípky a medzerník.

