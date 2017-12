Psychologický triler Alan Wake v novej ukážke, na PC však nevyjde

15. feb 2010 o 9:10 Ján Kordoš

Prvé informácie o hre Alan Wake spojené s oznámením sa datujú až do roku 2005 – áno, skutočne to už je tak dávno, kedy bol titul oznámený pre PC a „novú generáciu konzol“. Minulý rok v máji tvorcovia informovali PC hráčov o tom, že verzia pre osobné počítače visí vo vzduchu a radi by ju samozrejme aj oni videli a ponúkli dlhoročným fanúšikom, avšak konečné slovo bude mať vydavateľ Microsoft.

A mal a aj rozhodol – PC verzia sa neobjaví. Dalo sa to predpokladať, keďže Microsoft projekt financuje zrejme už takmer sedem rokov. Posledná hra od Remedy totiž vyšla v roku 2003 a išlo o skvelý akčný titul Max Payne II: Fall of Max Payne.

Microsoft chce logicky exkluzívny projekt vydať výhradne pre svoju hernú konzolu Xbox 360, pričom ako hlavný dôvod udáva rozdielnosť jednotlivých platforiem. Niektoré hry sú vhodnejšie pre PC a iné si viac užijete v kresle pred veľkou TV obrazovkou. Alan Wake je druhou alternatívou a aj preto sa už dlhšiu dobu zameriavali výhradne na konzolovú verziu.

Rozhodnutie vybrať jednu „správnu“ platformu sa však dá akceptovať, vhodnejšia by možno bola iba časová exkluzivita. Otázkou ostáva, či by PC hráči boli ochotní čakať napríklad rok na vydanie hry pre ich platformu. Alan Wake pre Xbox 360 potvrdil dátum vydania, ktorý je stanovený na 21. mája tohto roku. Vychutnajte si teda aspoň nový trailer prezentovaný na akcii X10.

Zdroj: Shacknews, StrategyInformer