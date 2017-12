Microsoft bude vypínať nelegálny Windows 7

Prestal vás poslúchať Windows a tvrdí že vaša licencia je neplatná? Buď vás oklamal predajca, alebo vám Microsoft prišiel na podvod.

15. feb 2010 o 7:30 Milan Gigel

Existuje viac ako 70 spôsobov, ktorými je možné obísť kúpu operačného systému Windows 7. Vo všetkých prípadoch sa drobné softvéry z internetu postarajú o to, aby oklamali nielen samotný Windows, ale aj servery Microsoftu, ktoré overujú platnosť licencií.

Tento krok vychádza z ekonomickej podstaty a výchovy používateľov. Pred 15 rokmi stačili na inštaláciu len diskety, neskôr sa objavil inštalačný kód a od verzie Windows XP aj aktivácia produktu cez internet alebo telefón.“ - hovorí Ondrej Macko, šéfredaktor magazínu PC REVUE. „Táto aktivita bude smerovaná na overenie si systémových súborov a nebude pritom prechádzať k prenosu osobných údajov používateľa smerom k spoločnosti Microsoft. Pre používateľa bude jednoduchšie kúpiť si licenciu, ako neustále kľučkovať.“

„Inštalácia balíčka je dobrovoľná, to znamená, že používateľ si môže zvoliť jeho nenainštalovanie, keď sa objaví v nástroji Windows update.“ - informuje Microsoft. Pozor by ste si však mali dať aj na to, čo potvrdzujete. Pri prístupe k doplnkovými internetovým službám overuje Microsoft platnosť licencií a aktualizáciu bude žiadať.

Nejde o prvý pokus, čo firma uskutočnila takýto krok. Rozsiahlejšie zmeny v kontrole pravosti systémov sa zväčša distribuujú so servisnými balíčkami, takzvanými „servispackmi“. Windows 7 prešiel obdobím dlhého verejného testovania a stihol sa na trhu uchytiť dostatočne pevne, aby mu takýto krok ublížil. Microsoft tvrdí, že touto akciou chce zabezpečiť lepšiu ochranu používateľov pred neželaným a škodlivým software a zároveň zvýšiť informovanosť o legálnosti ich operačného systému.

Je málo pravdepodobné, že prísnejšia kontrola môže tržby Microsoftu zvýšiť. Nové nástroje na prekonanie ochrán sa objavujú rovnako rýchlo, ako ich zdokonalenia.