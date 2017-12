Slovak Telekom a T-Mobile sa zlúčia od 1. júla

Telekomunikačné spoločnosti Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko sa právne a organizačne zlúčia od 1. júla tohto roku. Na tomto termíne sa dohodli 11. februára predstavenstvá oboch spoločností.

14. feb 2010 o 20:14 SITA

Ako v piatok ďalej informoval šéf externej komunikácie Slovak Telekomu Andrej Gargulák, právnym nástupcom mobilného operátora T-Mobile Slovensko bude spoločnosť Slovak Telekom.

Predstavenstvá oboch firiem zároveň schválili aj organizačnú štruktúru a nové zloženie výkonného manažmentu integrovanej spoločnosti. Generálnym riaditeľom bude od 1. júla aktuálny predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekomu Miroslav Majoroš. Výkonným riaditeľom pre marketing, predaj a služby zákazníkom bude od uvedeného dátumu súčasný generálny riaditeľ T-Mobilu Milan Vašina. Výkonným riaditeľom pre oblasť sietí a IT bude Rüdiger J. Schulz a výkonným riaditeľom pre financie sa stane Szabolcs Gáborjáni-Szabó. Výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje novej integrovanej spoločnosti je Petra Berecová, ktorá tento post zastáva už od 1. januára tohto roka.

Integrácia spoločností je dlhodobým projektom, ktorý pozostáva z množstva ďalších čiastkových projektov. Slovak Telekom na základe skúseností z iných spoločností, ktoré prešli podobným procesom očakáva, že plná integrácia by mala byť ukončená v horizonte do dvoch rokov od jej začiatku. Stratégiou novovytvorenej firmy má byť ponechanie používania oboch obchodných značiek T-Mobile a T-Com.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.