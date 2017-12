Ponuka Activisionu na tento rok: nové Call of Duty, Starcraft II, nový James Bond, Guitar Hero...

11. feb 2010 o 21:10 Ján Kordoš

Mierne prekvapilo tvrdenie z Activisionu, podľa ktorého nemáme očakávať až tak veľký úspech nového Call of Duty ako pri poslednom Modern Warfare 2. Podľa oficiálneho prehlásenia sa totiž ku koncu roku má objaviť pomerne schopná konkurencia (Crysis 2, Medal of Honor) a tá by mohla ovplyvniť predajnosť už siedmeho Call of Duty.

Podľa všetkého sa nechystá ani tak rozsiahla marketingová kampaň. Navyše sa o vývoj nestará skúsená partia Infinity Ward, ale Treyarch, ktorý zatiaľ nepresvedčil o svojich kvalitách a len úspešne (z predajného hľadiska) kopíruje staré koncepty. Uvidíme ako to dopadne, napriek tomu držíme Call of Duty palce - tento ročník bude situovaný do Vietnamu.

Zoznam hier od Activisionu na tento rok:

New Bakugan - 2010

Blur - Q2 2010 (1. apríl 1 - 30. jún 2010) / Blur Multiplayer Beta - marec

How to Train Your Dragon - neskôr v marci

New Call of Duty - pred Vianocami

DJ Hero 2 - druhá polovica 2010

New Guitar Hero - druhá polovica 2010

New James Bond - druhá polovica 2010

Shrek Forever After - máj

Singularity - jún

New Spider-Man - druhá polovica 2010

StarCraft II - v polovici roku 2010 / StarCraft II Multiplayer Beta - február

Tony Hawk: RIDE pokračovanie - druhá polovica 2010

Transformers: War For Cybertron - Q2 2010 (1. apríl - 30. jún 2010)

True Crime - druhá polovica 2010

World of Warcraft: Cataclysm - druhá polovica 2010

