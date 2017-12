Starcraft 2 betaverzia čoskoro, vydanie o pár mesiacov

11. feb 2010 o 20:40 Ján Kordoš

Hry vydávajú vtedy, keď ich považujú skutočne za dokončené. Na jednu stranu klad, na druhú nekonečné čakanie. Optimistické dohady hovoria o tom, že napríklad akčné RPG Diablo III by sa mohlo objaviť v priebehu budúceho roku, hoc hrateľnú verziu sme videli pekných pár mesiacov dozadu.

Lepšie je na tom Starcraft II. Tuzemský distribútor Cenega sa nešťastne prekecol a predstavil predpokladaný dátum vydania real-time stratégie, na ktorú dlhodobo čakáme. Starcraft II: Wings of Liberty (prvý diel trilógie) by sa však mal približne v polovici tohto roku objaviť na trhu aj podľa samotného Blizzardu! CEO spoločnosti, Mike Morhaime, povedal, že už tento mesiac by sa mohla objaviť multiplayerová betaverzia, ktorá bude prístupná pre rôzne krajiny. Veríme, že Slovensko bude medzi nimi.

Môžeme teda len dúfať, že koniec júna by mohol byť približný termín, kedy si všetci vychutnáme Starcraft II.

Zdroj: Shacknews