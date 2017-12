Facebook mladým neberie osobný kontakt

11. feb 2010 o 11:59 SITA

Facebook a iné sociálne siete nie sú pre súčasných mladých ľudí anonymné a odosobňujúce. Priatelia, ktorých majú mladí ľudia na Facebooku, väčšinou bývajú ich priateľmi aj v reálnom živote. Vyplýva to z prieskumu online správania mladej generácie.

Výkonný riaditeľ Infolandu Norbert Vrabec pre agentúru SITA povedal, že sa nevyskytol prípad, aby mladý človek úplne upustil od osobnej komunikácie, väčšinou sociálne siete vnímajú ako doplnok komunikácie.

"Všeobecne sa predpokladá, že nové médiá a sociálne siete, môžu spôsobovať u mladých ľudí odcudzenie alebo odosobnenie vzájomnej komunikácie. Tieto predpoklady sa však nepotvrdili. Súčasní mladí ľudia sú veľmi sebavedomými a pragmatickými používateľmi," vyhlásil Vrabec.

Od chatu k Facebooku



Odborníci navyše zaznamenávajú výrazný nárast záujmu mladých ľudí o sociálne siete. "Veľmi populárne na Slovensku je chatovanie, najmä u mladších vekových skupín - žiakov základných a stredných škôl. Potom s vekom sa postupne presúvajú do sociálnych sietí, čiže čím sú starší, tým narastá počet užívateľov Facebooku a MySpace," vyhlásil Vrabec.

Na rozdiel od zistení o tom, že sociálne siete nepodporujú anonymitu, mladí ľudia trávia v digitálnom svete stále viac času, nadväzujú tam nové priateľstvá a nové médiá zohrávajú v ich živote kľúčovú úlohu.

Prístup k vysokorýchlostnému internetu je totiž čoraz bežnejšou záležitosťou, Facebook a MySpace a iné sociálne siete sa tak môžu stať súčasťou tínedžerskej kultúry, kde budú mladí ľudia neustále v kontakte so svojimi rovesníkmi.

Tínedžeri však nechodia len na chat a sociálne siete. Zapájajú sa aj do diskusií či píšu blogy, uviedlo to až 40 percent opýtaných. Nové médiá menia aj spôsob učenia sa mladých ľudí a ich začleňovanie do spoločnosti.

Hlavným cieľom projektu bolo preskúmať správanie mladých ľudí v prostredí nových médií - internetu, sociálnych sietí a internetovej komunikácie. Skúmali, aké je ich správanie v tomto prostredí, ako mladých ľudí, ich prácu z informáciami či učenie a vzťahy tieto médiá ovplyvňujú a podobne.

Politika mladých na webe nezaujíma



Robili aj prieskum viac ako 250 stránok, ktoré mladí ľudia buď vytvorili alebo ktoré sú určené mladým, napríklad oficiálne stránky mládežníckych organizácií či školských klubov. Podobný prieskum sa na Slovensku zatiaľ nerobil, bolo však už niekoľko menších prieskumov, ktoré však neboli komplexné. Podobné výskumy sa robia v zahraničí, napríklad vo Veľkej Británii robili prieskum mladých zo siedmich krajín.

Ako povedal Vrabec, zaujímavosťou boli práve podobnosti s týmto prieskumom. Napríklad záujem mladých ľudí o oficiálne webové stránky určené pre nich, mládežníckych politických strán či európskych inštitúcií je veľmi nízky nielen na Slovensku, ale aj v západnej Európe.

"Čísla boli skoro rovnaké," tvrdí Vrabec. Sú niekde na úrovni osemdesiatpercentného nezáujmu. Celkovo nízky je aj záujem o oficiálne spoločenské a politické otázky, viac ako polovica tínedžerov sa však zaujíma o praktické otázky bežného života.

