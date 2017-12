UbiSoft sa znovu začína dvíhať na nohy, oznámil Assassin’s Creed 3 a nový Ghost Recon

10. feb 2010 o 16:50 Ján Kordoš

Finančná situácia UbiSoftu totiž už dlhšie nebola priaznivá, no začína sa blýskať na lepšie časy. Za tretí kvartál fiškálneho roku 2010 (október – december 2009) spoločnosť získala síce len 495 miliónov €, čo je dokonca oproti rovnakému obdobiu spred roka pokles o 2.7%, avšak pri ziskoch z predaja z prvého polroka fiškálneho roku 2010 (166 mil. €) ide o výrazný posun smerom vpred.

Konsolidácia na hernom trhu je pre UbiSoft nutnosťou, aby sa nemusel odhodlávať k nepríjemnému prepúšťaniu zamestnancov. Najväčším trhákom zimy bola jednoznačne akčná hra Assassin’s Creed II, ktorej sa predalo na konzolách PS3 a X360 do polovice januára viac než 6 miliónov kusov. Pomerne dobre sa darilo aj priemernému Avatarovi, ktorý sa vyšplhal nad jeden milión predaných kusov. Viac želiezok v ohni UbiSoft nemal, no to neznamená, že nič neplánuje.

Za fiškálny rok 2010 síce očakáva o 3% menšie zisky z predajov (860 mil. €) než minulý rok, avšak nasledovať by mal nárast. UbiSoft oznámil vydanie Assassin’s Creed III zimu 2010, pričom hlavnú úlohu si znovu zahrá hrdina dvojky, Ezio, ktorý sa znovu pozrie do Ríma, tentoraz sa však do neho ponorí naplno a pokúsi sa zasadiť smrteľnú ranu priamo v srdci templárskeho hnutia.

Okrem toho sa tento rok dočkáme ešte ďalších projektov. Dlho odkladaný špionážny Splinter Cell: Conviction je na spadnutie, len nedávno bol oznámený Ghost Recon: Future Soldier. K nim pribudne nový diel zo série Driver, Prince of Persia: Forgotten Sands, stratégia R.U.S.E., vynechať nemôžeme bláznivé zajace z Raving Rabbids 4 alebo pretekársku Trackmaniu 2. UbiSoft chce navyše preraziť s niekoľkými projektmi pre Natal, venovať sa bude i hrám využívajúcim pohybové ovládanie Playstationu 3 a zanedbávať neplánuje ani Facebook.

Zdroj: Shacknews, Kotaku