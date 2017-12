Pivo vylepšuje kosti

Pitie piva nemusí byť iba zlozvykom, pri ktorom pribúda tuku a ubúda zdravia. Americkí vedci z Kalifornskej univerzity v Davise prišli s myšlienkou, že pivo aj v malom množstve upevňuje naše kosti.

11. feb 2010 o 13:00 Michal Ač





BRATISLAVA. Článok o účinkoch piva na naše kosti a chrbticu zverejnil odborný časopis Journal of the science of food and agriculture.

Americkí univerzitní vedci skúmali suroviny a technologické procesy prebiehajúce pri výrobe piva. Otestovali sto komerčne produkovaných pív a zistili, že pivo väčšinou skutočne obsahuje vysoký podiel kremíka.

O tomto rozšírenom prvku pribúda čoraz viac dôkazov, že tvorí hlavnú zložku pri výstavbe kostného tkaniva, no zabezpečuje napríklad aj príjem vápnika z potravy, stará sa o pružnosť čriev a nepriamo ovplyvňuje aj metabolizmus tukov. Podľa americkej štúdie sa množstvo kremíka v pive pohybuje od 6,4 miligramu do 56,5 miligramu na liter.

Analýza však ukázala, že kremík je okrem chmeľových hlávok najmä v jačmeni. Takže v čoraz populárnejšom „bielom“ pive, vyrábanom z pšenice, je kremíka oveľa menej. To isté zistili napríklad aj o nealkoholickom pive.

To všetko však neznamená výzvu, aby ľudia pili pivo. Ak, tak na veľmi striedmo, najviac pol litra, aj to nie každý deň. Iná štúdia totiž ukázala, že pravidelné pitie alkoholu aj v menších dávkach je škodlivé.

Samotný kremík totiž nemôže byť hlavným dôvodom na jeho konzumáciu. Ak sa stravujeme vyvážene a máme dostatok listovej zeleniny vrátane „populárneho“ špenátu, jeho nedostatok nám nehrozí.