Molyneux: Project Natal bude pre hry podobným vylepšením ako myš

10. feb 2010 o 9:45 Ján Kordoš

Nie, že by jeho posledné hry boli zlé, nehrateľné, nekvalitné. Bavili sme sa pri Fable 2, The Movies, prvom Fable, Black & White 1 i 2 a tak ďalej. Ale jednoducho to na staré časy Popoulusu, Dungeon Keepera alebo Theme Hospital nemá.

Nostalgia je nepríjemná, ale i napriek tomu sa tešíme na Fable 3 a veríme, že aspoň polovica sľubov bude splnená. Tretí diel akčnejšie ladeného RPG bude ako perifériu využívať Project Natal, od ktorej si Molyneux mnoho sľubuje a už teraz prehlasuje, že čoskoro sa dozvieme o hre viac a budeme šokovaní. Znovu.

Project Natal berie ako modernú technológiu, ktorá dá hrám nové možnosti. V rozhovore pre Gameractor uviedol, že Natal nemáme brať ako ďalšiu verziu FPS. Invenčne by sa podľa neho dal Natal prirovnať k používaniu myšky pripojenej k PC. Uvidíme a necháme sa prekvapiť. Viac o pohybovom ovládaní prostredníctvom Natalu nájdete v našom predstavení.

Zdroj: Kotaku, Gamereactor