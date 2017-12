Google ponúka poštu po novom. Buzz nahradí sociálne siete

Čo robia vaši priatelia a čo sa deje vo vašom okolí? Odteraz vám na tieto otázky odpovie Google priamo v poštovej službe Gmail. Bez toho, aby ste museli akokoľvek meniť svoje návyky a prihlásiť sa na Facebook či Twitter.

10. feb 2010 o 9:46 Milan Gigel

Ak sa vám dnes ráno pri prihlasovaní do Gmailu objavilo nezvyčajné okno s ponukou novej služby Buzz, znamená to, že chápadlá internetového gigantu sú blízko. Google si uvedomuje, že používatelia sa iba s nevôľou zapájajú do nových projektov a tak sa Buzz stáva súčasťou populárnej poštovej služby. Stačí ho iba povoliť a určiť, kto sú vaši priatelia, a kto nie.

Čo dokáže?

Aj keď sa Buzz nápadne podobá na projekt Wave, s ktorým firma už nejakú dobu experimentuje, ide o nástenku, ktorú okrem vás vidia aj vaši vyvolení. Vždy, keď v priečinku Buzz napíšete pár riadkov o tom, čo robíte či ako sa cítite, správa sa zobrazí všetkým vašim priateľom. Nejde však iba o suchý text bez multimédií. Priložiť možno video, fotografie či odkazy na webové stránky. Rovnakým spôsobom sa šíria informácie aj opačným smerom – od vašich priateľov k vám.

Ak si v profile vyplníte aj miesto, kde sa nachádzate, Google vás bude častovať aj správami, ktoré vznikajú vo vašom bezprostrednom okolí. Takže sa na nástenke nedočítate iba o tom, že váš šéf má plné zuby všetkých svojich podriadených, ale aj to, že dnes pred kultúrnym domom bude súkromný podnikateľ z Poľska predávať nekvalitné mäso, ktoré u neho doma nik nechce.

Môže byť otravný

Vývojári si dali veľmi záležať na tom, aby ste nič neprehliadli a tak na každý nový príspevok z nástenky upozorňujú aj v priečinku došlej pošty. To môže byť výhodné, ak si správy sťahujete mobilným telefónom, nie však vtedy, ak používate webové rozhranie Gmailu.

Existuje však jednoduchý liek. Stačí nastaviť pravidlo, aby sa správy s visačkou Buzz označili ako prečítané, alebo sa vytratili z priečinka došlej pošty. Ak by ste si to s Buzzom medzičasom rozmysleli, je možné vypnúť ho v dolnej časti stránky rovnako, ako panel pre Google Talk.

Uistite sa, že viete, kto vaše správy číta

Google vám síce predvolí na začiatku priateľov bez toho, aby ste ich museli ručne pridávať, nemusí to však vždy znamenať, že rozhodol správne. Ak nechcete, aby si vaši zákazníci čítali na nástenke o tom, ako dnes kašlete na robotu, preverte si zoznam a vymažte všetky kontakty, ktoré doň nepatria.

Google má šancu preraziť týmto projektom u tých, ktorí doposiaľ sociálnym sieťam nepričuchli, alebo neboli ochotní zmeniť svoje každodenné pochody. Používatelia by však určite privítali prepojenie so svetom, kde doposiaľ pôsobia.