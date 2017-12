Vedci objavili živočíšny hormón v rastline

Pravdepodobne sa budú prepisovať učebnice. Vedci objavili pohlavný samičí hormón progesterón v listoch orecha. Dosiaľ bol považovaný za výlučne živočíšny.

9. feb 2010 o 18:28 TASR

CHICAGO. V časopise Journal of Natural Products to napísal Guido Pauli z Illinoiskej univerzity v Chicagu so štyrmi kolegami.

U ľudí, konkrétne žien, zohráva progesterón významnú úlohu v rámci menštruačného cyklu a tehotenstva. Produkujú ho vaječníky, nadobličky a v tehotenstve placenta. Nachádza sa aj v tukovom tkanive. Syntetická forma progestín sa používa liečebne i ako antikoncepcia.

V rastlinách dosiaľ výskyt tohto steroidného hormónu nikto nezaznamenal. Výskyt istých chemických látok v rastlinách však vyvolal úvahy o tom, že by sa v nich mohol vyskytovať.

Objaviť sa ho podarilo až teraz tímu, ktorý viedol Guido Pauli, a to v listoch orecha kráľovského (Juglans regia). Vedci pri objave využili nukleárnu magnetickú rezonanciu a hmotnostnú spektroskopiu. Navyše odhalili prítomnosť piatich dosiaľ neznámych steroidov príbuzných progesterónu v rastline druhu Adonis aleppica, ktorá patrí do rodu Ranunculus, čiže iskerníkov.

"Význam nepochybnej identifikácie progesterónu v rastline azda ani nie je možné zveličiť. Pokým v prípade cicavcov bola jeho biologická úloha rozsiahlo preskúmaná, dôvod jeho prítomnosti v rastlinách už taký jasný nie je," napísal Guido Pauli s kolegami.

Sami sa v tejto súvislosti odvážili trochu špekulovať. Progesterón podľa nich aj v rastlinách funguje ako evolučne veľmi starý bioregulátor, ktorý sa vyvinul pred jednou či dvoma miliardami rokov, keď sa ešte zložité organizmy nedelili na živočíchy a rastliny.

