V Electronic Arts dochádza k zlepšeniu, tento rok sa dočkáme Crysis 2, Medal of Honor, Need for Speed...

9. feb 2010 o 14:00 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 3 0 Electronic Arts sa dlhodobo nedarí, no karta sa začína konečne obracať. Ich dve úspešné novinky z konca minulého roku (Left 4 Dead 2 a Dragon Age: Origins) sa predávali viac než dobre – celosvetovo sa ich predalo približne 5,6 milióna kusov, ale ani to nezabránilo nepríjemnej správe o strate EA za posledný kvartál minulého roku. Herný gigant bol v mínuse o 82 miliónov amerických dolárov. Dá sa to však považovať za úspech a výrazný pokrok, keďže za rovnaké obdobie v roku 2008 dosiahlo EA stratu 641 miliónov dolárov. Poklesol aj celoročný obrat: v roku 2008 to bolo 1,654 miliardy dolárov, minulý rok 1,243 miliardy dolárov.

V Electronic Arts už dlhšiu dobu plátajú diery v rozpočte, odvážny krok s vývojom noviniek im príliš nevyšiel a preto sa budeme musieť uspokojiť s pokračovaniami úspešných značiek. Mnoho si sľubujú od digitálneho predaja a očakávajú záujem hráčov o rozšírenia úspešných projektov. Výrazne chcú rozšíriť aj portfólio okolo stahovateľného obsahu k už vydaným hrám. Špeciálne balíky s novým obsahom budú pripravené pre Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 a napríklad i Dante’s Inferno. Fiškálny rok 2011 (apríl 2010 – marec 2011) z pohľadu Electronic Arts nebude síce naplnený toľkými hrami, než po minulé roky, ale i tak si bude z čoho vyberať. Posúďte sami podľa vydavateľského plánu spoločnosti, v ktorom nájdete kľúčové projekty. Vieme tak, že ešte tento rok sa dočkáme Skate 3, Medal of Honor, Crysis 2, All Points Bulletin, nového Need for Speed od Criterionu, športovej FIFY či NHL pre konzoly. Pozrite sa na zoznam a uvidíte sami: Kľúčové projekty Electronic Arts pre fiškálny rok 2011 (apríl 2010 – marec 2011) Q1 FY 2011: 1.apríl – 30. jún 2010 Skate 3 (Konzoly)

Need for Speed World (PC)

2010 FIFA World Cup South Africa (Konzoly, Handheldy)

Tiger Woods PGA TOUR 11 (Konzoly, Handheldy) Q2 FY 2011: 1. júl – 30. september 2010 APB/All Points Bulletin (PC)

Medal of Honor Title TBA (Konzoly, Handheldy, PC)

NCAA Football 11 (Konzoly, Handheldy, PC)

EA SPORTS FIFA Online (PC)

Madden NFL 11 (Konzoly, Handheldy)

FIFA 11 (Konzoly, Handheldy, PC)

NHL 11 (Konzoly)

Monopoly Title TBA (Konzoly, Handheldy)

MySims Title TBA (Konzoly, Handheldy) Q3 FY 2011: 1. október – 31. december 2010 Crysis 2 (Konzoly, PC)

Criterion's Need For Speed Title TBA (Konzoly, Handheldy, PC)

DTC Game For Console Online (Konzoly - stiahnuteľné)

FIFA Manager 11 (PC)

NBA Jam (Konzoly)

NBA Live 11 (Konzoly, Handheldy)

EA SPORTS Active Title TBA (Konzoly)

EA SPORTS MMA (Konzoly, Handheldy)

Hasbro Family Game Night Title TBA (Konzoly)

Hasbro Littlest Pet Shop Title TBA (Handheldy)

Harry Potter Title TBA (Konzoly, Handheldy, PC)

The Sims 3 pre konzolové systémy Title TBA (Konzoly, Handheldy)

EA Play Label TBA (Konzoly, Handheldy, PC) Q4 FY 2011: 1. január – 31. marec 2011 Dead Space 2 (Konzoly, Handheldy)

Dragon Age Title TBA (Konzoly, Handhely, PC)

strieľačka od Epicu Title TBA (Konzoly, PC)

Need For Speed Title TBA (Konzoly, PC)

EA Games Action Title TBA (Konzoly - stiahnuteľné)

EA SPORTS Fighting Title TBA (Konzoly)

EA Play Hasbro Title TBA (Konzoly - stiahnuteľné)

New Sims Title TBA (PC)

Spore Title TBA (Consoles, PC)

Veľká vec k Mass Effect – žeby MMO hra???