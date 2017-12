Nezákonný obsah na internete možno nahlásiť

Nezákonný alebo nevhodný obsah na internete možno nahlásiť. Túto možnosť dáva projekt Stopline.sk anonymne prostredníctvom svojej internetovej stránky.

9. feb 2010 o 13:41 TASR

BRATISLAVA. Projekt práve v dnešný Deň bezpečného internetu predstavili v jednom z bratislavských nákupných centier.

"Cieľom projektu je bojovať proti nezákonnému obsahu a odhaľovať najmä prípady zneužívania detí, prejavy rasizmu a xenofóbie na internete," informoval TASR jeho koordinátor Miroslav Drobný.

Zároveň vysvetlil, že prostredníctvom spomínanej stránky môžu či už deti alebo dospelí anonymne nahlásiť podozrivý obsah stránok. "Počítame, že nahlasovanie budú robiť rodičia, dospelí, učitelia v školách, firmy, keď niečo nájdu na svojich weboch," konštatoval Drobný s tým, že nie je vylúčené, že deti, keďže používajú internet možno niekoľkonásobne viac ako niektorí dospelí, tiež nahlásia nevhodný obsah stránok.

Web môže deťom ublížiť



Podľa psychologičky Kataríny Trlicovej by mali rodičia s deťmi, hneď ako sa stretnú s internetom, prechádzať jednotlivé stránky a tiež deti upozorniť, že existujú stránky, ktoré pre ne nie sú ešte vhodné a môžu na nich zanechať nepríjemné pocity alebo zážitky. "Pokiaľ sa malé dieťa dostane na pornografické stránky, môže mať z toho dlhodobé negatívne spomienky," upozornila.

Inak je to podľa nej s tínedžermi, ktorým sa dá ťažko zakázať, aby sa nevhodným stránkam vyhýbali. "Zvedavosť je úplne prirodzená a hlavne v tomto veku ich vedie túžba po poznaní intímneho a sexuálneho, čiže zakázať to vôbec nepripadá do úvahy," zhodnotila Trlicová.

Chýba komunikácia



Zároveň dodala, že treba o tom rozprávať. "Rodič by mal spustiť zo zaužívaných tabu, že sa o tom nehovorí a s dieťaťom sa porozprávať," dodala. Trlicová vyzdvihla aj významnú úlohu školy. "Škola by mala tiež tieto témy otvárať a rozprávať sa s deťmi. Zo psychologického aspektu je veľmi dôležité, aby sme sa s deťmi rozprávali už od ranného školského veku," zhodnotila.

Keď sa teda aj deti stretnú s nevhodnou stránkou, môžu ju prostredníctvom Stopline.sk nahlásiť aj v prípade, že stránka nie je prevádzkovaná na území Slovenska. "Pošleme to našim kolegom, keďže sa zapájame do veľkej siete, v ktorej funguje 36 takýchto národných centrál, a oni potom riešia odstránenie obsahu zo stránky v danej krajine," vysvetlil Drobný. Na nevhodné obsahy slovenských stránok budú upozorňovať políciu.

Dnes spúšťaný projekt prichádza po projekte Zodpovedne.sk, ktorý sa venoval šíreniu osvety, a projekte Pomoc.sk, ktorý bol ďalšou fázou v prípade, že nepomôže osveta. V rámci neho bolo možné informovať sa o nebezpečenstvách internetu nepretržite, prostredníctvom bezplatného telefonátu.