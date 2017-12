Na iPhone a iPod Touch pribúdajú známe herné klasiky

9. feb 2010 o 13:00 Ján Kordoš

Medzi novinky patrí napríklad Rise of the Triad, akčná strieľačka z vlastného pohľadu od Apogee, ktorá sa dočká portu od Super Methane Brothers pre prenosné Apple prístroje.



Ukážka z hrania Rise of the Triads

Vývojári sľubujú hneď niekoľko modelov ovládania a všetky štyri príbehové epizódy v jednom balíku. Inkarnácie starších hier od Apogee sme sa už dočkali v podobe hier Duke Nukem 3D a Prey.

Nesmú však chýbať ani ďalšie známe projekty, z ktorých vyberáme napríklad Call of Duty, Guitar Hero, Wolfenstein, Doom, Planets vs. Zombies, Broken Sword: The Shadow of the Templars, Beneath a Steel Sky, Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Ace Combat, Ridge Racer, Mirror’s Edge, Red Alert a mnohé ďalšie. Aj napriek pomerne nízkym cenám sa Apple príliš neteší z vysokej miery nelegálnych kópií.

Zdroj: Shacknews,YouTube