Hviezdne vojny v kockách po tretíkrát

9. feb 2010 o 12:00 Ján Kordoš

Najnovším príspevkom je už druhé rozšírenie LEGO Star Wars univerza. LEGO Star Wars III: The Clone Wars nás vhodí, ako už samotný názov napovedá, do animovaného prostredia najnovšieho príspevku do sveta Star Wars. V Clone Wars sa stretneme s obľúbenými postavami z animovanej série, špeciálnymi pohybmi a atakmi, výberom strany, za ktorú budeme prechádzať úrovňami, novými bojovými módmi, ktoré ponúknu hráčom unikátne súboje. Upravený by mal byť taktiež editor úrovní – ten by to potreboval, pretože v poslednom Indiana Jonesovi, kde bol predstavený za sprievodu fanfár, no výsledok bol obrovský, neovládateľný, komunitám neprístupný paskvil.

LEGO Star Wars III: The Clone Wars nás tak znovu pozve do sveta stojaceho na kockách. Dočkáme už túto jeseň – a samozrejme na všetky mysliteľné platformy. Či prinesie skutočné zmeny v hrateľnosti a preskočí priemernú hrateľnosť, je otázne.

