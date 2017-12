Čína udrela na vlastných hackerov

Peking reaguje na kritiku. Oznámil, že zatkol ľudí, ktorí predávali manuály na kyberútoky.

8. feb 2010 o 17:56 Tomáš Vasilko

Čínska vláda sa snaží ukázať, že proti hackerom bojuje. Podľa kritikov tým len zakrýva to, že mnohí z nich pracujú pre ňu.

PEKING, BRATISLAVA. Malá firma v čínskej provincii Chu-­pej mala len niekoľko počítačov, pár serverov a jedno auto. Napriek tomu za jej rady platilo 12­tisíc internetových užívateľov. Ďalších 170­tisíc ľudí využívalo jej bezplatné služby.



Firma, ktorú označujú ako Black Hawk Safety Net, predávala svojim klientom nástroje pre v sučasnej Číne veľmi obľúbený koníček – kyberútoky. Tipy a manuály, ako správne „hackovať“, si mohli Číňania kúpiť za 10 až 21 eur.

Učili hackerov

Čínske štátne médiá v pondelok informovali, že minulý rok v novembri miestne úrady podnikli vo firme raziu. Troch jej členov zatkli a zhabali majetok v hodnote 180­tisíc eur. Firmu označili za najväčšiu v krajine, ktorá predávala škodlivý softvér. Podľa iných odborníkov je však podobných internetových predajcov v Číne oveľa viac.



Nie je známe, prečo o tri mesiace starej akcii informovali Číňania až teraz. Niektorí experti tvrdia, že vláda tým chce odpovedať na nedávnu kritiku Spojených štátov. Po hackerských útokoch na známy vyhľadávač Google Američania nabádali Peking, aby ostro zakročil proti čoraz početnejšej a šikovnejšej komunite čínskych hackerov.



V miliardovej krajine, kde je momentálne 350 miliónov aktívnych internetových užívateľov, nie je pritom o útočníkov núdza. Odhaduje sa, že by ich mohli byť desaťtisíce. Ich počet pritom rastie rýchlo.



Naučiť sa triky, ako sa vlámať niekomu na opačnej strane planéty do bankového účtu, nemusí byť pritom ťažké. Je viacero stránok, ktoré podobne ako Black Hawk Safety Net, ponúkajú užívateľom tréning. „Mohol som si z tejto stránky stiahnuť trójske kone, ktoré mi dovoľujú kontrolovať počítače iných ľudí,“ povedal pre denník China Daily nemenovaný 23­ročný užívateľ.



Tento hacker hovorí, že to robí pre zábavu. Ďalší sa jednoducho chcú vytiahnuť pred ostatnými. To mohol byť prípad útoku na úrad nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v roku 2007, ktorý tiež pripisovali Číňanom.

Mnohí na tom aj zarábajú. „Viem, že iní by si mohli nabúraním sa na účty iných ľudí pekne zarobiť,“ hovorí pre China Daily anonymný hacker.

Stojí za nimi Čína?

Mnohí čínski útočníci však napádajú západné spoločnosti aj z iných dôvodov. „Je celkom jasné, že mnohí čínski hackeri sú motivovaní vlastenectvom,“ hovorí pre Reuters autor blogu o čínskych hackeroch známy pod pseudonymom Trevor T. To dosvedčujú aj početné útoky na taiwanské či tibetské internetové stránky.

Najzákladnejšia otázka o čínskych hackeroch znie najmä, či ich podporuje čínska vláda, prípadne armáda. „Nevieme to určite, o prepojení dôkazy nie sú,“ povedal pre CNN americký zahraničnopolitický komentátor Fareed Zakaria. On aj mnohí odborníci však hovoria, že veľa vecí naznačuje, že Peking hackerov podporuje.



Čína sa tomuto obvineniu bráni. Minulý rok sprísnila zákony proti kyberútokom. Útočníci teraz môžu skončiť vo väzení až na sedem rokov. Peking pritom tvrdí, že práve Čína je najväčšou obeťou internetových útokov. Podľa vládnych čísiel prišla takto krajina vlani o 700 miliónov eur.



To je podľa niektorých kritikov Pekingu len zásterka. Čína sa tak podľa nich snaží zakryť, že vláda či armáda hackerov využíva.