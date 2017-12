Vymysleli tlačiareň, ktorá neťahá z ľudí peniaze

Čo by ste povedali na tlačiareň, do ktorej netreba neustále kupovať nový toner? A čo ak by dokázala zmazať staré, nepotrebné dokumenty a vytlačiť na ne nový text? V Japonsku vedia, ako na to.

8. feb 2010 o 16:50 Milan Gigel

Tlačiareň PrePeat od firmy Sanwa Newtec používa namiesto papiera hárky z recyklovaných fliaš. Na ne pomocou tepelnej hlavy tlačí čiernobiely text a grafiku. Ak sa vám však staré výtlačky zunujú a zistíte, že ich už nepotrebujete, použiť ich možno opätovne. Rovnaká hlava sa postará o to, aby všetky vytlačené dáta pred novou tlačou zmizli. Každý tlačový hárok je možné opakovane použiť až 1000 krát a tlačiareň nepotrebuje dopĺňať žiadny spotrebný materiál. Výrobca stavia na prvé miesto ekológiu a úspory, ktoré by mohla táto technológia priviesť svetu. Za tlačiareň síce pýta neuveriteľných 5600 dolárov a za každý hárok „ekologického papiera" 3,35 dolára, sériová výroba vo veľkom by však mohla mnohé zmeniť. To by však mohlo vážne zmeniť pomery, ktoré vládnu v obchode s tlačiarňami a ich spotrebným materiálom. Výtlačky sú odolné voči vode, majú vysoký kontrast tlače a polo-matný povrch. Narozdiel od tých klasických však nie sú odolné voči pozmeňovaniu. Ak je možné hárok vymazať a opätovne vytlačiť, možné je zmeniť aj jeho cielenú časť. To však môže byť praktické pre priemyselné etikety, ktoré tvoria časť obalov. Opätovným prepisom je možné meniť informácie vzťahujúce sa na ich obsah, či logistiku.