Pluto sa mení. Najviac v slnečnej sústave

Pluto je chameleónom slnečnej sústavy. Podľa vedcov sa mení veľmi rýchlo.

9. feb 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Nedávno to ešte bola deviata planéta slnečnej sústavy. Neskôr Plutu (na snímka NASA/ESA) pre jeho veľkosť i miesto túto výsadu odobrali. Teraz sa ukazuje, že trpasličia planéta je predsa len čímsi zaujímavá.

Pravdepodobne ide o najviac sa meniaci objekt pri našom Slnku.

Vedci z coloradského Southwest Research Institute porovnali snímky Pluta z roku 1994 s novšími. Zistili, že na bývalej planéte sa dejú radikálne zmeny. V priebehu dvoch rokov napríklad sčervenel, v porovnaní so zábermi z deväťdesiatych rokov sa stal svetlejším. „Predstavte si, že by sa takto menil Mesiac. Zvykli sme si, že každú noc je rovnaký – no takto by bol stále iný,“ povedal pre BBC Mike Brown z amerického Caltechu.

Tvrdí, že v našej slnečnej sústave sa vlastne mení alebo menil iba povrch Zeme a Marsu. A teraz Pluto. „Pri Plute sa pozeráme na povrch, ktorý sa v slnečnej sústave mení viac ako čokoľvek, čo sme dosiaľ videli,“ dodal Brown.

Príčinou môže byť dlhá obežná dráha. Pluto obehne Slnko za 248 rokov. Teraz je na telese čosi ako jar, pretože sa nachádza najbližšie k našej hviezde. Preto zrejme dusíkový ľad sublimuje a presúva sa z pólov inde, kde znovu zamŕza.

„Za sčervenaním“ zase môže byť metán.