Stratený turista sa z hory zachránil vďaka sms-kám

Turistu, ktorý sa stratil na vrchu v Novom Zélande zachránili po tom, čo poslal textové správy svojej rodine do Grécka.

9. feb 2010 o 12:30 SITA

Marios Symeonidis navštívil cez víkend spolu so svojím priateľom najvyššiu horu Severného ostrova - vulkán Ruapehu. Pri fotografovaní sa však stratil a nemal potrebné vybavenie na to, aby na hore strávil noc. Navyše mal na sebe len ľahký odev. Symeonidis poslal preto textové správy svojej rodine do Grécka, v ktorých im napísal o svojom stratení a oni prostredníctvom gréckych záchranných služieb posunuli informáciu novozélandskej polícii. Na záchranu Symeonidisa, ktorý na vrchu musel nakoniec ostať aj v noci, vyslali štyri tímy. Zachránil ho až ráno iný turista, ktorý ho k tímom priviedol.

Podľa Henryho de Waala zo záchrannej skupiny bol Symeonidis v poriadku, ale nesmierne hladný. "Zjedol všetky čokoládové tyčinky jedného z chlapcov. Mal šťastie, že bola pomerne teplá noc," uzavrel.