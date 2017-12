Akcie Ericssonu v priebehu necelých 2 dní klesli približne o tretinu

Štokholm 23.apríla (TASR) - Prudký pokles kurzu akcií švédskej spoločnosti Ericsson pokračoval aj počas dnešného dopoludnia.

Príčinou značného zníženia hodnoty akcií je pondelkové zverejnenie bilancie za 1. štvrťrok tohto roka. Už v pondelok stratili cenné papiere koncernu necelú štvrtinu (24 %) hodnoty, dnes klesli o ďalších 8 % na 25 SEK. Americká investičná banka Morgan Stanley znížila smerodajný údaj realistickej hodnoty akcií z 35 na 20 SEK. Viacerí zahraniční investori predávajú veľké objemy akcií švédskeho podniku. Ericsson v pondelok verejnosti oznámil, že za prvé 3 mesiace roka hospodáril so stratou 5,4 miliardy SEK. Okrem toho podnik do konca budúceho roku prepustí ďalších 20 000 zamestnancov. Kurz akcií v pondelok až do ukončenia obchodovania na štokholmskej burze poklesol o 24 % na 27 SEK. Vedúce americké banky drasticky znížili smerodajnú hodnotu kurzu akcií na 15 až 20 SEK. Analytik nemeckej Deutsche Bank Johan Strandberg vysvetlil, že veľké rozpätie hodnôt je prejavom obrovskej neistoty v súvislosti s budúcnosťou mobilného odvetvia.

(1 SEK = 4,521 SKK)

