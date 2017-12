Neobyčajný pohľad na päť planét nedá britským novinárom spávať

Londýn 23. apríla (TASR) - Vzácne zoskupenie piatich planét, ktoré môžu od piatku minulého týždňa celých 30 nocí na nočnej oblohe pozorovať voľným okom ...

23. apr 2002 o 11:09 © TASR 2002

Londýn 23. apríla (TASR) - Vzácne zoskupenie piatich planét, ktoré môžu od piatku minulého týždňa celých 30 nocí na nočnej oblohe pozorovať voľným okom obyvatelia britských ostrovov, vyvoláva rôzne fámy a špekulácie.

"Na večernej oblohe môžete vidieť Merkúr, Venušu, Mars, Saturn a Jupiter, ako stúpajú nad obzor, čo je dosť nezvyčajné a pekné, taká konjunkcia sa hneď tak nevidí," vysvetľuje Robert Massey, astronóm z hádam najslávnejšieho observatória na svete - z Greenwich.

Päť planét slnečnej sústavy sa v tomto zoskupení objavuje na obzore po 40 rokoch. Tento vesmírny fenomén sa opakuje so zdanlivou nepravidelnosťou - naposledy sme ho mohli pozorovať v roku 1962, predtým v roku 1821. Ďalšia konjunkcia bude o takmer sto rokov.

Astronómovia sa samozrejme vyhýbajú kadejakým špekuláciám a predpovediam, ale novinári sa len tak ľahko nevzdávajú a pripomínajú, že v rokoch 1821 i 1962 dominovali vo svete hnutia, ktoré bojovali za väčšiu slobodu, a oba tieto roky skončili novým usporiadaním sveta.

V roku 1821 zomrel Napoleon, ktorý sa pokúšal podrobiť si celú Európu, a španielska ríša, ktorá 400 rokov ovládala celú Južnú Ameriku, sa zrútila. V tom istom roku zverejnil mladý fyzik Michael Faraday brožúrku: Princípy elektrického motora, z ktorých vychádza celá súčasná elektronika, o elektrických motoroch ani nehovoriac.

V roku 1962 odmietla gramofónová spoločnosť Decca nahrávky skupiny Beatles, ale o osem mesiacov neskôr sa jej singel Love Me Do zaradil do rebríčka najpredávanejších platní. Izrael dal v roku 1962 popraviť nacistického vojnového zločinca Adolfa Eichmanna, a svet sa vďaka kubánskej kríze ocitol na pokraji katastrofy.

Je to všetko náhoda, alebo sú prevratné udalosti vpísané vo hviezdach? Neovplyvní príťažlivosť planét osudy pozemšťanov tak, ako to svojho času tvrdil slávny alžbetínsky matematik a astrológ John Dee? Jeho novodobý kolega Robert Massey je skeptický: "Keď si to všetko presne spočítate, zistíte, že gravitačná sila, s ktorou planéta Jupiter v tejto konjunkcii priťahuje novorodenca, je podstatne menšia, ako sila, s ktorou novorodenca vyťahuje z lona matky pôrodná asistentka."