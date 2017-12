Producent Dante's Inferno uvažuje o virtuálnom Macbethovi

5. feb 2010 o 17:30 Ján Kordoš

Teraz všetky svoje sily sústredia na dokončenie sci-fi hororu Dead Space 2, pričom poškuľujú po ďalšom spracovaní klasického literárneho diela. Tentoraz by malo dôjsť na Shakespearovho Macbetha, avšak či sa škótskej tragédie v podaní Visceralu dočkáme, nie je vôbec jasné.

Knight v rozhovore ďalej uviedol, že práve Macbeth v hernej podobe je jeho snom už niekoľko rokov. Do hry by zakomponovali viac emócií a interaktivity, ktoré by určovali kvalitu hry. Podobne ako pri Dante’s Inferno, ktoré je násilnou interpretáciou umeleckého diela, by sa aj Macbeth spracovať špecifickou cestou, avšak so základom v predlohe. Knighta na Macbethe fascinujú čarodejnice, nadprirodzeno, intrigy a vraždy. A verí, že by to mohlo fungovať. Ako, to už nevysvetľuje, no rozhodne by sme boli za virtuálneho Macbetha.

Možno práve Dante’s Inferno prinúti niektorých siahnuť po literárnej predlohe, čo je rozhodne kladom.

