Facebook bude mať vlastnú strieľačku z vlastného pohľadu!

5. feb 2010 o 15:40 Ján Kordoš

Doteraz sme sa na Facebooku mohli stretnúť s graficky i hrateľnosťou pomerne jednoduchými až prostými hrami, založenými na primitívnych pravidlách. To však masovému publiku vyhovuje a nenáročné aplikácie na čas sa práve preto stali tak populárne.

Vývojársky tím 3G Studios prichádza s nápadom, ktorý by sme na sociálnej sieti rozhodne neočakávali: pripravujú 3D strieľačku z vlastného pohľadu Brave Arms! Tvorcovia už majú skúsenosti s hrami (SWAT: Target Liberty pre PSP a Jillian Michaels Fitness Ultimatum 2009 (!!!) pre Wii – čiže priemerné alebo skôr podpriemerné tituly), no práve Brave Arms pre Facebook je pre nich tou pravou výzvou, ktorou sa chcú presadiť.

Podľa šéfa spoločnosti 3G Studios, Jamesa Kosta, bude Brave Arms strieľačkou pre masy. Grafické spracovanie je na pomerne vysokej úrovni, rozhodne nie na takej, ktorú by sme od hry pre Facebook čakali. Tvorcovia chcú prilákať virtuálnych priateľov do arén, aby spoločne bojovali. Ako nazveme tento herný žáner? Sociálna strieľačka? Áno, rozhodne to znie až príliš hlúpo a tento projekt je odsúdený na neúspech, avšak to isté by mnoho z nás tvrdilo pred pár rokmi o všadeprítomnom Facebooku. Výsledok si teda rozhodne všetci radi pozrieme.

Zdroj: Kotaku