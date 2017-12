Zahrajte si Aliens vs. Predator demo - možno vás sklame rovnako ako nás

5. feb 2010 o 11:50 Ján Kordoš

Hrateľnú ukážku Aliens vs. Predator si môžete stiahnuť zo Steamu, avšak upozorňujeme, že ide o výhradne multiplayerové demo. Hra ponúka na výber iba Deathmatch pre ôsmich hráčov na mape The Rafinery. Ide o pomerne tmavú lokáciu, v ktorej je problém sa zorientovať a ak natrafíte na skúsenejších hráčov hrajúcich práve za alienov, veľmi sa nezabavíte. Na výber sú všetky tri hrateľné postavy: mariňák, votrelec a predátor.

Hranie za každú je samozrejme rozdielne, najnáročnejšie je bránenie sa mariňákom, votrelec dokáže zaútočiť z ktoréhokoľvek smeru a jedným atakom vás zneškodní, predátor sa dokáže zneviditeľniť. Na jednotlivé taktické výhody istotne prídete sami. Je tu však jedno ale: pripojiť sa do hry cez match making je umenie a často musíte dlhú dobu čakať, prípadne skúšať reštartovať pripojenie. Jedinou alternatívou je hranie s priateľmi, ktorých si do hry pozvete. Väčšinu času tak strávite čakaním na pripojenie do aktívnej hry.

Samotné spracovanie pomerne sklamalo a aj napriek „filmovým“ zvukom pípania radaru, škriekania votrelcov alebo streľby zo zbraní prevláda skôr znepokojenie nad priemernou grafikou a kolísavou atmosférou. Počkajme si na plnú verziu, deathmatch (ak sa do neho vôbec pripojíte) veľmi neuchvátil. Skúste si to však sami. Demoverziu si môžu vychutnať aj konzolisti, ktorí navyše nemusia sťahovať hneď niekoľko GB dát ako PC hráči.

Hardvérové požiadavky:

CPU: Pentium 4 3.4 GHz alebo ekvivalentný

RAM: 1 GB (Windows XP) / 2 GB (Windows Vista)

Grafická karta: 128 MB GeForce 7900 / Radeon X1800

HDD: 4.6 GB

DOWNLOAD DEMO (4.6 GB - STEAM MIRROR)

Zdroj: Steam