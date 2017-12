V Take Two dôjde ku zmenám, prepúšťať by sa však nemalo

4. feb 2010 o 20:00 Ján Kordoš

Tento rok by však mal byť pre Take Two bohatý a zároveň úspešný: Mafia 2, Red Dead Redemption, Bioshock 2 a možno to stihne aj Max Payne 3. Napriek tomu, že Borderlands sa predávalo viac než dobre a pozitívne hru hodnotíte aj vy, bude musieť dôjsť k škrtaniu v Take Two.

Maximalizácia efektívneho využívania zdrojov by sa mala zaobísť bez prepúšťania. Nedávno totiž MCV podľa neoficiálnych informácií prišlo na svet so správou o znížení stavov o 20%, čo by pre Take Two a všetky externé štúdiá – medzi ktoré samozrejme patrí aj české 2K Czech – znamenalo stratu štyroch stoviek zamestnancov. Nepríjemná informácia sa tak chvalabohu nepotvrdila, vydavateľ by mal situáciu zvládnuť. Finančná kríza poukázala aj v hernom svete na zlý manažérsky model u mnohých spoločností, ktoré sa tak nevyhli nutnému prepúšťaniu.

