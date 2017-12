Obedná pauza: Gluey

22. jún 2012

Keď máte v hre dávať dokopy "niečo" rovnakej farby, väčšinou sú to štvorce, trojuholníky, hexagony, krúžky... V Gluey to je trochu amorfnejšie. Klikaním na tie farebné okaté tvory ich odstraňujete z plochy. Vždy, keď sa tak stane, sa ostatné poprelievajú a popremiešavajú. Prirodzene, mali by ste sa snažiť dať ich dokopy/odstrániť naraz čo najviac.

Ovládanie:

Myš.

