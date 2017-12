NASA verí súkromníkom. Musí

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír šetrí. Podporí preto súkromné firmy.

Miniraketoplán, rakety aj podmorský skafander. To všetko podporí NASA.(Zdroj: BLUE ORIGIN, BOEING, SIERRA NEVADA CORPORATION, PARAGON SPACE DE)

New Shepard: na experimenty suborbitálne lety. Návratové moduly: let astronautov do kozmu. Skafander: zlepšený oblek. Dream Chaser: miniraketoplán. Atlas V: bezpečnosť rakety.

BRATISLAVA. Miesto na experimenty v bezváhovom stave, lode pre budúcich astronautov, komerčné obdoby raketoplánov, skafandre i rakety, ktoré budú do vesmíru voziť satelity a náklad pre ISS. To sú projekty neštátnych inštitúcií, ktoré sa rozhodol podporiť americký Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA.

Nemá na výber. Po tom, čo sa prezident Barack Obama rozhodol priškrtiť americký vesmírny program – najmä návrat na Mesiac – zostal úrad odkázaný na súkromné spoločnosti. Ich výskum preto zafinancuje 50 miliónmi dolárov.

NASA vybrala päť projektov, v ktorých vidí najväčší potenciál. Organizácia pritom neprihliadala na minulosť ani prestíž firiem. Rozhodla sa totiž podporiť nielen letecký gigant Boeing, ale aj malé spoločnosti.

Návratový modul či potápanie

Kým obria firma vyvinie návratový modul, ktorý by raz NASA mohla použiť na kozmické lety, malá spoločnosť Blue Origin, čo na internete vyzýva vedcov, aby sa v nej zamestnali, má vytvoriť zariadenie využívané na testovanie a experimenty. Ich kozmický objekt totiž nedoletí na obežnú dráhu.

Jeden a pol milióna dolárov však dostala aj ďalšia malá spoločnosť, Paragon Space Development. Tá vytvorí nový systém pre hlbokomorských potápačov. Podvodný skafander firmy sa bude správať podobne ako obleky vo vesmíre, čo NASA chce využiť práve pri vývoji lepších kozmických skafandrov.

Miniraketoplán

Oveľa ambicióznejší je projekt nevadskej firmy Sierra Nevada Corporation. Tá chce rovno vytvoriť akúsi obdobu raketoplánov, ktoré NASA plánuje vyradiť z prevádzky už tento rok. Americký vesmírny úrad tak ostane odkázaný len na ruské rakety – pričom jedna cesta na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS vyjde Američanov na päťdesiat miliónov dolárov.

Dream Chaser americkej firmy by mohol drahé ruské rakety nahradiť. Spoločnosť tvrdí, že jej menšia loď dokáže na nízku orbitu vyniesť až sedem ľudí. Zaujímavý je pritom princíp, na akom má fungovať. Štartovať bude ako klasická raketa, loď bude umiestnená na špičke funkčného raketového systému Atlas V, ktorý už dnes vynáša do vesmíru družice a kozmické sondy. Dream Chaser však pristane podobne ako raketoplán alebo lietadlo. To ho umožní znovu použiť.

Práve spoločnosť založená firmami Boeing a Lockheed Martin, ktorá dodáva aj rakety Atlas V, bude poslednou, čo dostane finančnú injekciu od NASA. Aby zvýšila spoľahlivosť svojich rakiet.

Šetrí, lebo chce viac

Americká podpora pre súkromné projekty je zrejme iba začiatok. Rovnaká suma, za ktorú si môže kúpiť jeden let od Rusov, totiž nepostačí na nové spoznávanie kozmu. Skôr len na udržiavanie vesmírneho programu pri živote. Skúmanie cudzích planét, či nebodaj let na Mars, si vyžaduje oveľa väčšie finančné prostriedky.

NASA však tvrdí, že práve tie sa jej spoluprácou s podnikateľmi podarí ušetriť. A môže ich investovať do dôležitejších projektov.