Šéf IPCC: Nebudem sa ospravedlňovať

3. feb 2010 o 14:55 SITA

LONDÝN. Šéf Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) Rádžendra Pačaurí priznal chybu ohľadom informácií o možnom roztopení ľadovcov v Himalájach do roku 2035, no odmietol sa za tento omyl ospravedlniť. Rádžendra Pačaurí to uviedol v stredajšom rozhovore pre britský denník Guardian.

Ako povedal, panel OSN si uvedomuje dôsledky, ktoré plynú z odhalenia mylnej informácie, no nevidí dôvod, prečo by sa ako šéf panelu mal za jednu zlú informáciu v 3000-stranovom dokumente ospravedlňovať.

Podľa neho by to bolo populistické, nazdáva sa totiž, že je dostatočné, že panel vyjadril ľútosť nad nesprávnymi informáciami, no on osobne niesť zodpovednosť odmieta.

"Každý si myslel, že to, čo povieme, je pravda a nič nemôže byť zlé. Myslím si, že táto chyba nás stála kus dôveryhodnosti. Nemôžete však očakávať, že budem osobne zodpovedný za každé slovo na 3-tisíc stranách," povedal Pačaurí.

Zároveň vyzval verejnosť, aby sa cez tieto omyly preniesla a pozrela sa na vec zo širšieho pohľadu, ktorý je podľa neho "jasný, presvedčivý a dôležitý". Ako dodal, "nesmieme sa nechať zaslepiť jednou chybou a strácať zo zreteľa, čo klimatické zmeny spôsobujú tejto planéte".

Panel OSN vo svojej správe z roku 2007 varoval, že ľadovce v Himalájach sa roztopia do roku 2035 a možno aj skôr. Za svoju činnosť získal v tom istom roku aj Nobelovu cenu za mier. Niekoľko vedcov však tieto tvrdenia spochybnilo a nedávno vysvitlo, že išlo iba o teóriu nepodloženú reálnymi faktami.