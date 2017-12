Lucent vykazuje čistú stratu už 8. štvrťrok, plánuje ďalšie prepúšťanie

Murray Hill 22. apríla (TASR) - Americká firma Lucent Technologies Inc., ktorá je najväčším svetovým výrobcom telekomunikačnej techniky, dnes oznámila, že čistú stratu vykazuje už v poradí ôsmy štvrťrok. Hlavnou príčinou tohto vývoja je pretrvávajúci útlm kapitálových výdavkov v globálnom telekomunikačnom sektore. Spoločnosť Lucent sa preto chystá ďalej znižovať stavy pracovníkov a výrazne obmedziť výdavky za účelom návratu k ziskovosti.

Lucent v januári minulého roku spustil kompletnú reštrukturalizáciu, pričom do konca septembra plánuje znížiť počet pracovníkov na 50 000 zo súčasných 56 000. Návrat k ziskovosti firma predpovedá až na fiškálny rok 2003 s tým, že bude musieť uskutočniť ďalšie prepúšťanie. Generálna riaditeľka Lucent Patricia Russo na dnešnej tlačovej konferencii uviedla, že firma počíta s prelomovým objem výnosov vo výške zhruba 4 miliardy USD. To si bude podľa nej vyžadovať ďalšie výdavky na reštrukturalizáciu, no neuviedla v akom objeme. Prvá etapa reformy si vyžiadala nevyhnutné výdavky 2,7 miliardy USD.

Čistá strata spoločnosti Lucent predstavovala v druhom fiškálnom štvrťroku (ku koncu marca) takmer 535 miliónov USD, zatiaľčo v rovnakom období minulého roka dosiahla 3,69 miliardy USD. Príjmy v tom istom štvrťroku medziročne klesli na 3,52 miliardy USD z minuloročnej hodnoty 5,33 miliardy USD.

(1 USD = 46,668 SKK)

