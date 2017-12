Za polovicu srdcovocievnych chorôb môže fajčenie

Z výsledkov najnovšej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia by mohol byť o polovicu nižší, ak by ľudia nefajčili a stravovali sa zdravšie.

2. feb 2010 o 16:18 SITA

BRATISLAVA. Polovica z približne 400-tisíc ľudí, ktorí tento rok v USA podľa prognóz Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) podľahnú kardiovaskulárnym ochoreniam, by mohla prežiť, ak by sa začali zdravšie stravovať a prestali fajčiť. Vyplýva to z najnovšieho výskumu publikovaného v Bulletine Svetovej zdravotníckej organizácie.

Podľa Simona Capewella z britskej University of Liverpool, ktorý je jedným zo spoluautorov štúdie, sa postupné

znižovanie počtu prípadov kardiovaskulárnych ochorení zastavilo v 90. rokoch minulého storočia. Dôvodom bol dramatický nárast počtu ľudí trpiacich obezitou a cukrovkou.

"Počet prípadov srdcovocievnych ochorení v USA by mohol byť o polovicu nižší, ak by každý druhý fajčiar prestal fajčiť," uviedla predstaviteľka WHO Laragh Gollogly. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu výrazne znížiť riziko kardiovaskulárnych chorôb, patria napríklad zdravé stravovanie a pravidelná fyzická aktivita.

V súčasnosti na celom svete trpí nadváhou takmer miliarda dospelých ľudí, pričom ak sa WHO a ostatným zdravotníckym organizáciám nepodarí zmeniť postoj ľudí k životnému štýlu, toto číslo sa do roku 2015 zvýši na 1,5

miliardy.