3D Ready – chystajte sa na novú módu

Na 3D mánii, ktorú sa tento rok budú snažiť rozpútať výrobcovia televízorov a filmoví producenti sa budú chcieť priživiť aj výrobcovia počítačových LCD monitorov. Chystajú modely, ktoré budú niesť označenie 3D Ready. Čo táto nálepka znamená?

2. feb 2010 o 9:24 Milan Gigel

Výrobcovia garantujú, že ich monitor bude spolupracovať s grafickými kartami, ktoré je možné dovybaviť aktívnymi okuliarmi pre sledovanie 3D obrazu. Samotný monitor pri tomto zobrazovaní neplní žiadnu úlohu. Musí byť len dostatočne rýchly na to, aby stihol vykresľovať dostatok obrazových políčok, ktoré je možné rozdeliť medzi ľavé a pravé oko.

S prvým modelom prichádza na trh Acer. Má označenie GD235Hz, 23.6 palcovú uhlopriečku a panel so 129 Hz obnovovacou frekvenciou, 2 milisekundovou odozvou a kontrastným pomerom 1000:1. Znamená to, že ak bude v počítači namontovaný grafický akcelerátor s 3D kitom obsahujúcim USB komunikačný modul a aktívne okuliare, každé oko bude môcť za jednu sekundu vzhliadnuť 64 obrázkov. Čo je to však v porovnaní s 240 snímkami pre každé oko, ktoré sľubujú výrobcovia televízorov?

Mimochodom, je váš monitor 3D Ready?