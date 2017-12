Bývalé Psygnosis na pokraji záhuby?

2. feb 2010 o 8:20 Ján Kordoš

Štúdio bolo založené v roku 1984, o 11 rokov neskôr ho získalo pod svoje krídla Sony a patrí tak k najstarším vývojárskym štúdiám herného giganta. Bývalý Psygnosis však bude musieť prejsť pomerne veľkou reštrukturalizáciou, aby zostalo životaschopné.

Tvorca pretekárskych sérií ako WipEout, MotorStorm, Formula 1 alebo WRC sa totiž dostáva do nepríjemných problémov a podľa Develop Online (nepotvrdená informácia) bude musieť byť prepustená polovica zamestnancov, inak bude vývojársky tím zatvorený. Podľa oficiálneho stanoviska Sony bola pozastavené produkcia niekoľkých pripravovaných projektov bývalého liverpoolskeho štúdia a vývojári sa budú sústrediť na projekty s vyššou prioritou.

Bola by to rozhodne škoda, keby herný svet opustil ďalší z legendárnych tímov – hoci ho poznáme pod iným názvom. Taktiež by sme privítali širšie žánrové portfólio SCEE Liverpool.

Zdroj: Kotaku, DevelopOnline