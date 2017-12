Tvorca série Age of Empires pracuje na The Settlers 7

2. feb 2010 o 8:05 Ján Kordoš

Po zrušení vývojárskeho štúdia Ensemble (séria Age of Empires, Star Wars: Galactic Battlegrounds, Halo Wars) v septembri 2008 sa tento skúsený vývojár a žijúca legenda presunula do UbiSoftu. V americkej pobočke momentálne pracuje ako konzultant pre herný dizajn na projekte The Settlers 7: Path to a Kingdom.

Zatiaľ síce len vypomáha, ale veríme, že jeho rukopis na hre bude čitateľný. Istotne sa nepustí do zmien pravidiel, ktoré fungujú a hráči ich mali radi, no menšími úpravami by oživiť sériu mohol. Kvalita ságy osadníkov z The Settlers má žiaľ mierne klesajúcu krivku kvality, keď skutočne posledne kvalitným kúskom bol remake 10 rokov starého druhého dielu do novej grafiky.

Zdroj: Kotaku, BigDownload