Novinkou tohtoročného 12. ročníka Cofaxu bude Technologický pavilón

Bratislava 22. apríla (TASR) - Novinkou i lákadlom tohtoročného 12. ročníka výstavy Cofax bude Technologický pavilón, ktorý bude na jednom mieste sústreďovať ...

22. apr 2002 o 15:05 © TASR 2002

Bratislava 22. apríla (TASR) - Novinkou i lákadlom tohtoročného 12. ročníka výstavy Cofax bude Technologický pavilón, ktorý bude na jednom mieste sústreďovať produkty mobilnej komunikácie a informačného priemyslu. V tomto pavilóne predstavia svoje hi-end produkty spoločnosti Apple, Compaq, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, SAP, Siemens Business Services a Toshiba.

Záštitu nad výstavou, ktorá sa uskutoční od 23. do 26. apríla 2002, prevzali predseda vlády Mikuláš Dzurinda, minister hospodárstva Ľubomír Harach, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko a predseda SOPK Peter Mihók. Miroslava Michalíková z D&D Studio, s. r. o. uviedla, že celkovo svoje najnovšie produkty, služby a technológie predstaví 120 vystavovateľov na ploche 6300 metrov štvorcových.

V rámci Cofaxu bude po druhý raz vyhlásená IT osobnosť a IT firma roka 2002, ktorú určia Neformálne združenie slovenských žurnalistov pôsobiacich v info-komunikačných technológiách, zástupcovia akademickej obce a profesijných združení. V tomto ročníku bolo nominovaných 38 firiem a 48 osobností, z ktorých odborná porota vybrala do užšieho finále päticu firiem a päticu osobností. O konečnom výsledku sa rozhodne na IT gala večere 24. apríla.

Pamätníkom ako i ostatným návštevníkom bude venovaný stánok Múzeum počítačov, v ktorom budú môcť posúdiť, kam sa za posledných 20 rokov počítače dostali a ako sa zmenili.

Významným sprievodným podujatím bude i 8. medzinárodná vedecká konferencia Cofax - Telekomunikácie 2002, v rámci ktorej odznie 39 prednášok a 50 posterov slovenských, českých, rakúskych či mexických odborníkov o najnovších poznatkoch a trendoch v oblasti telekomunikácií. Taktiež sa 18.-krát uskutoční Jarná konferencia počítačovej grafiky.

Pre stredoškolákov bude pripravená súťaž Programujem s Cofaxom, ktorú v tomto roku zastrešujú v spolupráci s Matematicko-fyzikálnou fakultou UK v Bratislave.